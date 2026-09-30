Ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, a 11 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España) Raúl Lomba - Europa Press

Una empresa con sede en Narón (A Coruña) construirá por 9,2 millones de euros un buque de la Armada

La compañía Amper, a través de su filial Offshore Windwaves, ha sido seleccionada para la construcción de un nuevo buque de la Armada por Navantia. La empresa, con sede en Narón, está especializada en la fabricación y construcción de grandes estructuras navales y de eólica marina.

El contrato, según informa Europa Press, forma parte del Programa Especial de Modernización del Ministerio de Defensa español (PEM) y servirá para crear un nuevo buque de aprovisionamiento de combate. Concretamente fabricará su superestructura de popa.

El importe del contrato es de 9,2 millones de euros.

Los trabajos se extenderán en torno a 237.000 horas a lo largo de menos de un año, tal y como ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).