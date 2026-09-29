Ferrol acogerá los Premios Paraugas el 13 de noviembre con nuevas categorías

La undécima edición se celebrará en el Teatro Jofre y amplía sus reconocimientos a trece categorías. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 13 de octubre

Ferrol volverá a reunir al sector de la comunicación y el marketing de Galicia el próximo 13 de noviembre con la celebración de la undécima edición de los Premios Paraugas. El Teatro Jofre acogerá de nuevo la gala de estos galardones, promovidos por el Clúster da Comunicación de Galicia, que reconocerán los mejores trabajos realizados desde la comunidad durante el último año.

La convocatoria llega con una renovación de sus bases y una ampliación de sus categorías, que pasan de las diez de la anterior edición a trece. Entre las novedades figuran reconocimientos específicos al diseño digital, las redes sociales, los proyectos vinculados a Galicia y las iniciativas de comunicación o marketing que generen un impacto positivo.

El plazo de inscripción se abrió el pasado 23 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 13 de octubre. Las candidaturas deben presentarse a través de la web oficial de los Premios Paraugas, donde también se pueden consultar las bases completas de la convocatoria.

El certamen busca dar visibilidad al trabajo de profesionales y empresas de la creatividad, el diseño, la producción gráfica, el marketing, la comunicación y los eventos. La nueva estructura pretende reflejar la diversidad de disciplinas y formatos que conviven en el sector gallego.

Nuevos premios para las redes sociales, el diseño digital y los proyectos vinculados a Galicia

Uno de los cambios afecta al ámbito del diseño. La categoría única de las anteriores ediciones se divide en Mejor Diseño Gráfico y Mejor Diseño Digital. Esta última incluirá trabajos como páginas web, aplicaciones, interfaces, experiencias digitales de usuario o visualizaciones de datos interactivas.

También se crea el premio a la Mejor Acción o Estrategia en Redes Sociales, que reconocerá tanto estrategias continuadas de creación de comunidad como campañas puntuales que utilicen estas plataformas de una forma diferencial.

Otra de las incorporaciones es el reconocimiento a la Mejor Acción o Estrategia vinculada a Galicia, dirigido a proyectos que contribuyan a la promoción y proyección de la identidad, la lengua, la cultura o el territorio gallegos. A él se suma el premio a la Mejor Acción de Comunicación o Marketing de Impacto Positivo, para iniciativas que, además de resultados comunicativos, generen un beneficio social, cultural, ambiental o comunitario.

Las trece categorías se completan con los galardones a Mejor Producción Gráfica, Mejor Idea Creativa, Mejor Campaña Publicitaria, Estrategia de Marketing más Eficaz, Mejor Creación o Estrategia de Marca, Mejor Acción o Estrategia de Comunicación, Evento Corporativo y Evento Cultural, Gastronómico o Musical.

La renovación alcanza también a los reconocimientos especiales. El Premio de Honor será un único galardón, en sustitución de los dos anteriores vinculados a la creatividad y al diseño. La junta directiva del Clúster elegirá a una persona o institución por su trayectoria, su contribución al sector o su vinculación con los principios de los premios.

Por su parte, el anterior Premio Novos Talentos se transforma en el Premio Estudantes, dirigido específicamente a personas mayores de 18 años matriculadas en escuelas o facultades gallegas de comunicación, diseño o comunicación visual.

Se mantiene el Premio Paraugas de Ouro, el máximo reconocimiento del certamen, que se escogerá entre las candidaturas ganadoras de las diferentes categorías. Esta undécima edición cuenta con el patrocinio institucional del Concello de Ferrol y Galicia Calidade.