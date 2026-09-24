Buscar trabajo después de los 45 en A Coruña: "Cuando dices tu edad, ya no quieren saber más"

Carlos Luis Delgado Peña tiene 64 años, es ingeniero, cuenta con una maestría y durante 38 años fue profesor de Física y Matemáticas en una universidad cubana. Hace seis meses llegó a A Coruña y ahora busca trabajo. Su trayectoria ocupa décadas, pero asegura que, cuando se presenta ante algunas empresas, hay un dato que termina pesando más que todos los anteriores: su edad.

"Cuando dices tu edad, ya no quieren saber más", relata. Puede explicar que se encuentra bien, que está dispuesto a trabajar y que acumula toda una vida de conocimientos, pero sostiene que en algunos procesos la conversación prácticamente termina ahí. "Es como si fuera un pecado; ni siquiera continúan conversando contigo al respecto. Eso lo he visto en varios lugares".

Este jueves, Carlos es una de las personas que recorre Palexco, en A Coruña, durante el IX Encuentro Feria de Empleo 45+, organizado por la Cámara de Comercio de A Coruña para poner en contacto a personas de más de 45 años en situación de desempleo con empresas interesadas en incorporar talento sénior. La propia Cámara presenta la cita como un punto de encuentro directo entre candidatos y empleadores.

De 10:00 a 14:00 horas, los asistentes pueden acercarse a los estands de las empresas, mantener una primera entrevista y presentar su candidatura a los procesos de selección que encajen con su perfil.

Esta feria cobra especial relevancia en el contexto actual, pues el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE señala que los mayores de 45 años representaron apenas el 27,1% de los contratos registrados en España en 2025 y advierte de las dificultades de reentrada al empleo que afronta este colectivo.

"He tenido que empezar desde cero"

El caso concreto de Carlos reúne varios obstáculos. A la edad se suma la dificultad que asegura encontrar para trasladar a España la cualificación conseguida durante décadas en Cuba.

"No tengo el título homologado, es un proceso que tarda muchísimo", explica. Lejos de quedarse parado, ha buscado otras vías y ha realizado cursos de instalador aerotérmico con la esperanza de que su formación técnica anterior pueda abrirle alguna puerta.

Su objetivo es aprovechar tanto esa nueva preparación como su experiencia en radioelectrónica y docencia. "En este país no queremos estar mantenidos; todo lo contrario. Queremos aportar e insertarnos en esta gran comunidad con alegría y entusiasmo, mientras tengamos fuerzas".

Carlos reivindica que el conocimiento acumulado durante toda una carrera profesional también tenga valor para las empresas. "Deseo poder entregar la formación que tengo y, a la vez, recibir una remuneración en correspondencia".

La puerta de entrada a un mercado desconocido

La historia de Alexandra es diferente. Lleva ocho años en A Coruña después de mudarse desde Ucrania y tiene experiencia en recursos humanos, donde trabajó como técnica de selección. Ahora intenta incorporarse por primera vez al mercado laboral español.

"Justo este año me salió el permiso para trabajar porque estuve estudiando", explica. Ha comenzado un curso de gestión administrativa y busca empleos relacionados con la atención al cliente o la administración, aunque no quiere limitar sus posibilidades.

Durante varios años trabajó también en una cadena de supermercados, por lo que contempla oportunidades en el comercio e incluso en la hostelería. "Estoy dispuesta a empezar en cualquier cosa para seguir creciendo".

Comenzó a buscar empleo en junio. Desde entonces ha enviado candidaturas a través de plataformas digitales y participa en un programa de lanzaderas de empleo, pero reconoce que sus primeros meses no han resultado sencillos.

En su caso, no puede afirmar que la edad haya sido el problema. Lo que más dificultades le genera es aprender a moverse dentro de un mercado laboral diferente al que conocía.

"Desconocía el mercado y cómo funcionan las páginas web como InfoJobs, por ejemplo, que no me tiene muy contenta porque me parece un poco lioso", reconoce. Su objetivo al acudir a Palexco es precisamente descubrir otras vías y aprender a utilizar mejor herramientas como el currículo y las empresas de trabajo temporal.

"Que no se quede todo en una charla"

Isidro, natural de Ourense, llega a la feria con una petición muy concreta: que el contacto entre empresas y desempleados termine convirtiéndose en puestos de trabajo reales.

"Vengo con la ilusión de encontrar una oportunidad para trabajar que esté dentro de mi experiencia profesional", explica.

Su principal temor es volver a pasar por procesos de formación que después no desemboquen en una contratación. "Que sea algo real, que no se quede todo en una charla. Quiero que tengamos la posibilidad de realmente empezar a trabajar en aquello que nos gusta y no quedarnos en una bolsa de empleo".

Isidro cuenta que ha realizado varios cursos y que echó en falta una conexión más directa con empresas que necesitasen precisamente los conocimientos que estaba adquiriendo.

También reivindica mejores condiciones laborales y salarios, y considera que las compañías deberían prestar más atención a las capacidades que puede conservar un trabajador después de quedarse fuera del mercado laboral.

Lo que más valoramos es la actitud Gadis.

Al otro lado de Palexco están las empresas. Y algunas llegan con necesidades concretas de contratación.

En el caso de Gadis, una de ellas está en su centro logístico de Betanzos. La compañía busca preparadores de pedidos y carretilleros, además de personal para sus supermercados.

"Requisitos como tal, tener ganas de trabajar. Nosotros formamos a la gente tanto en almacén como en tienda, porque lo que más valoramos es la actitud", explican.

En los establecimientos necesitan también profesionales para las secciones de producto fresco. Carnicería, pescadería, frutería y charcutería figuran entre los perfiles demandados, junto con trabajadores de caja y reposición. A ellos se suman las vacantes que ocasionalmente aparecen en los diferentes departamentos de sus oficinas centrales.

El stand de Gadis en el IX Encuentro Feria de Empleo 45+ en Palexco, A Coruña. Quincemil

La compañía asegura que la edad no constituye por sí misma un criterio para descartar candidatos. "Solo hace falta ir a cualquiera de nuestras tiendas. Tenemos desde estudiantes hasta gente a punto de jubilarse".

Para Gadis, la trayectoria de los trabajadores sénior puede aportar elementos difíciles de adquirir sin años de experiencia. "Las personas mayores suelen tener más compromiso y disponen de herramientas para trabajar mejor en equipo".

Desde la empresa reconocen, no obstante, que parte del mercado laboral sigue apostando por trabajadores jóvenes para desarrollar "un plan de carrera" a largo plazo.

La madurez y la experiencia como ventajas

Hijos de Rivera ha acudido a la feria sin limitar su presencia a una lista cerrada de vacantes. La compañía quiere dar a conocer su proyecto y entrar en contacto con candidatos de perfiles muy diferentes.

Su actividad se divide, a grandes rasgos, en tres ámbitos. El primero corresponde a operaciones y fábricas, donde existen desde puestos de operario, carretillero o producción hasta perfiles técnicos vinculados al mantenimiento, la mejora continua o la calidad.

El segundo engloba la fuerza de ventas, la distribución y el marketing. "Aquí, en A Coruña, estamos buscando gente con grado, con capacidad analítica, con experiencia en el sector de consumo, bebidas, alimentación", explican.

El tercer bloque comprende las áreas corporativas, con departamentos como tecnología, recursos humanos, finanzas o servicios jurídicos. "El abanico es amplio. Al final somos una compañía que está en un momento especialmente importante de crecimiento".

El stand de Hijos de Rivera en el IX Encuentro Feria de Empleo 45+ en Palexco, A Coruña. Quincemil

En ese contexto, la edad tampoco es presentada como una barrera. "Una persona mayor generalmente suele ser sinónimo de experiencia y madurez, y en muchas áreas necesitamos esos atributos y la capacidad para tomar decisiones".

La empresa reconoce que existen puestos específicamente orientados a perfiles júnior, como becas o posiciones pensadas para personas recién salidas de la universidad o de la Formación Profesional. Fuera de esos casos, sostiene que el criterio generacional no determina sus procesos. "Para nosotros también es importante incorporar gente de 30, 50 o incluso más".

Las Fuerzas Armadas, también presentes

Entre los estands de la feria aparece un empleador menos habitual en este tipo de encuentros: las Fuerzas Armadas.

Su presencia puede resultar paradójica en una feria para talento sénior debido a la asociación habitual entre la carrera militar y las exigencias físicas. Sus representantes explican, sin embargo, que existen perfiles para los que la experiencia profesional previa y una elevada especialización resultan especialmente útiles.

"Hay una mala prensa que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas: que a los 45 años echamos a nuestros militares, y no es así", explican. En el caso de los militares de tropa y marinería con compromiso temporal, señalan, su relación puede finalizar a esa edad, pero existen otras vías de incorporación con características diferentes.

En esta feria buscan especialmente personas con titulación universitaria que puedan encajar en determinadas escalas de oficiales o como reservistas voluntarios. Estos últimos ejercen como militares durante determinados periodos cuando las Fuerzas Armadas necesitan cubrir una especialidad concreta, sin desarrollar esa actividad permanentemente.

El stand de las Fuerzas Armadas en el IX Encuentro Feria de Empleo 45+ en Palexco, A Coruña. Quincemil

Ingenieros y profesionales de ámbitos especializados, incluidos los relacionados con la sanidad, figuran entre los perfiles de interés. También rechazan que todos los puestos militares exijan "un físico espectacular", ya que en muchos casos "no hace falta estar en primera línea".

Los testimonios de estas empresas, así como los de Alexandra, Carlos e Isidro, reflejan las distintas dificultades que pueden aparecer al intentar reincorporarse al mercado laboral después de cierta edad. La Feria de Empleo 45+ busca precisamente acercar ambas partes y que esos primeros contactos y entrevistas puedan traducirse en oportunidades laborales reales.