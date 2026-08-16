Las salsas de Sada (A Coruña) que bendicen la carne gallega: "Son producto natural y no repiten"

Las salsas dan otro sabor a la comida, no anulan su esencia original sino que la enriquecen con una mezcla de ingredientes que pone a prueba los paladares y proporciona nuevas sensaciones. En esta transformación de sabores trabaja desde hace más de cuarenta años una empresa de Sada cuyas salsas reposan en expositores de tiendas y supermercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal: O’Preve.

El emprendimiento encuentra a veces su chispa de la manera más inesperada. José Luis Babío Bra, natural de Betanzos y empleado de banca en Sada, estaba un día en el supermercado que regentaba su esposa cuando oyó decir a un cliente: "Necesito un bote de perejil, otro de orégano, otro de esto otro... para hacer una salsa para la carne". En ese momento surgió la inspiración.

En lugar de tener botes con mucha hierba que va a sobrar, ¿no es mejor tener una salsa hecha con todo eso para la carne?, se preguntó Babío. Eso lo puedo hacer yo, pensó convencido. El hombre propuso la idea a un socio, José Regueira, responsable entonces del Banco Etcheverría, y ambos pusieron en pie O’Preve en 1985.

Ricardo, empleado de O'Preve, en la zona de elaboración de las salsas. Quincemil

Pedro Babío, hijo de José Luis, y su esposa Élida Rodríguez, llevan hoy el negocio con cinco tipos de salsa en el mercado que dan sustancia y diversidad a la deliciosa carne gallega. Otras dos personas trabajan con ellos en el área de producción. Cada semana salen miles de botellas con su producto de un bajo de la calle Sadadarea de Sada.

Chimichurri, picante, adobo, bravísima

"El gusto por lo natural". Cada botella de O’Preve tiene impreso este lema bajo el nombre de la marca y su logo, una caja con envases. "La receta es tradicional. La elaboró mi padre y luego se fue perfeccionando", cuenta Pedro Babío.

"Lleva mezcla de muchas especias y todo es producto natural: aceite, vino, vinagre, especias y condimentos y un poco de sal. Eso es lo básico", detalla. ¿Qué dicen los consumidores de las salsas de O’Preve? "Que no les repite el sabor", añade Élida Rodríguez.

"La primera en crearse fue una salsa especial para carnes a la que le cambiamos el nombre por salsa churrasco. Empezamos a repartirlas por tiendas tradicionales y carnicerías de Sada y la comarca. Entonces no había grandes superficies, e iba yo a llevarlas", repasa Babío.

Estas llegaron después, también los distribuidores, que fueron colocando el producto en muchas zonas de Galicia, ya en Asturias y Castilla y León, y en cadenas como Gadis, Froiz, Eroski, Familia, Alcampo, El Corte Inglés. Se encuentran en algunos establecimientos de Madrid y Castilla-La Mancha.

Los cinco tipos de salsa para carnes de la marca O'Preve. Quincemil

A la primera salsa le sucedieron más: chimichurri, churrasco picante, adobo (solo con ajo y perejil) y la bravísima, "más picante que la brava tradicional y más suave que el tabasco, más densa, que combina bien con patatas bravas, arroces y pastas", explica Rodríguez.

"Tuvimos una para pescados pero tuvo poca rotación y la retiramos". Y la propia empresa tiene otra marca, "una especie de autocompetencia", dice Babío: la salsa Campiña Galega, con variantes tradicional y picante y que tiene buen mercado en Castilla y León.

Todas las botellas son iguales, de plástico y con capacidad de 185 mililitros (las hay de un litro para distribuir en hostelería). Y todas salen directamente del bajo de Sada en los vehículos de transporte hacia las tiendas y los almacenes de los supermercados que las comercializan.

Producto de Sada

"Hay gente que se sorprende cuando le decimos que estamos aquí, en Sada. Será porque no tenemos atención al público, porque nuestras manos elaboran la salsa directamente, la cargan y los camiones las llevan a los supermercados", cuenta Rodríguez.

Producto local, de Sada. Cuarenta y un años después de su nacimiento, las salsas de O’Preve condimentan la gastronomía gallega y con sus recetas, esencias y sabores refuerzan el placer por la buena carne.