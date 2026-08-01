La CEG celebra la inversión de Indra en As Pontes (A Coruña) y reclama agilizar los trámites

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha valorado muy positivamente la decisión de Indra de instalar en As Pontes su nueva fábrica de vehículos militares, una inversión que considera "una excelente noticia" para la reindustrialización de Galicia y que, a su juicio, supone una oportunidad para consolidar el peso de la comunidad en sectores industriales de alto valor añadido.

El presidente de la patronal, Juan Manuel Vieites, destacó que el proyecto permitirá generar empleo cualificado, atraer industria auxiliar, reforzar el ecosistema tecnológico gallego e impulsar la competitividad de la comunidad. Al mismo tiempo, aprovechó el anuncio para reclamar a las administraciones una mayor rapidez en la tramitación de licencias, mejores infraestructuras y una estrategia sostenida de apoyo a la inversión industrial.

La futura planta, que supondrá una inversión cercana a los 18 millones de euros, generará entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de un importante volumen de puestos de trabajo indirectos vinculados a proveedores y empresas de servicios. Junto a la fábrica de Gijón, el nuevo corredor industrial del norte tendrá capacidad para producir alrededor de 500 vehículos militares al año.

Desde la CEG destacan que la elección de As Pontes representa un paso decisivo para aprovechar el suelo industrial disponible tras el cierre de la central térmica de Endesa y consolidar el eje Ferrol-As Pontes-Vigo como un corredor de industria tecnológica y de defensa. Además, subrayan que el proyecto complementará la actividad de empresas y centros ya implantados en Galicia, como Navantia, Urovesa o los centros de Indra en Vigo y Rozas, en un contexto marcado por el incremento del gasto europeo en defensa.

"La CEG lleva años reclamando proyectos industriales capaces de sustituir la actividad perdida tras el cierre de la central térmica. La llegada de una gran empresa tractora responde precisamente a esa demanda", afirmó Vieites, quien incidió en que los empleos previstos contribuirán a crear trabajo estable, impulsar perfiles tecnológicos y favorecer la retención del talento gallego.

La organización empresarial también pone el foco en el efecto tractor que tendrá la inversión sobre el tejido productivo gallego. En este sentido, prevé nuevas oportunidades para empresas de los sectores de la metalurgia, la ingeniería, el mantenimiento industrial, la logística o la digitalización, al tiempo que valora la reutilización de infraestructuras industriales ya existentes en As Pontes.

No obstante, la patronal insiste en que este tipo de proyectos debe ir acompañado de medidas que favorezcan la llegada de nuevas inversiones. Entre sus principales reivindicaciones figuran la agilización de los procedimientos administrativos, la mejora de las infraestructuras logísticas y energéticas, una formación profesional adaptada a las nuevas necesidades industriales, estabilidad regulatoria y un mayor aprovechamiento de los fondos europeos mediante la colaboración público-privada.

Para la CEG, la implantación de Indra en As Pontes representa un ejemplo del modelo industrial que Galicia necesita, basado en la creación de empleo, la inversión productiva, la innovación, la capacidad exportadora y el fortalecimiento del tejido empresarial.