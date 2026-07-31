Muere Luis Lence, hermano de la empresaria gallega Carmen Lence

Luis Jesús Lence, hermano de la presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence, ha fallecido este jueves 30 de julio en Madrid a los cerca de 50 años. El hombre sufría complicaciones de salud que estaba tratando en la capital, donde finalmente falleció. Este mismo viernes tendrá lugar a las 18:00 horas en la capilla del tanatorio de As Gándaras una misa de velatorio.

Luis era el menor de tres hermanos de la familia Lence, de la que también forman parte la ya mencionada presidenta del Grupo y María Jesús.

La noticia de su fallecimiento ha dado lugar a varios mensajes de pésame por parte de clubes de baloncesto.

El CB Breogán, del que Luis era seguidor y que preside su hermana Carmen, expresó en redes su "máis profundo pesar" por su muerte y envió también un mensaje de ánimo a la familia. También el Obradoiro, el Estudiantes o el Básquet Coruña han manifestado su pésame este viernes. La propia Liga Endesa se sumó a los mensajes de ánimo enviando un abrazo a sus familiares.

Fuera del baloncesto, el CD Lugo también ha expresado su pésame.

El funeral tendrá lugar este sábado, 1 de agosto, a las 11:30 horas en la iglesia parroquial de Santiago A Nova de Lugo. Su cuerpo se incinerará en la intimidad familiar.