La Xunta desarrollará en Ames (A Coruña) el nuevo parque empresarial de Portanxil-Pegariños

La Xunta va a desarrollar el futuro parque empresarial de Portanxil-Pegariños situado en Bertamiráns, en el municipio coruñés de Ames. La sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur) prevé iniciar la tramitación en septiembre para licitar el Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial (Peose) del polígono en el último trimestre de este año.

Así lo anunció esta mañana la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que se reunió con el alcalde de Ames, Blas García, con el objetivo de abordar las necesidades de desarrollo de suelo empresarial en el municipio coruñés y, más en concreto, las posibilidades de crecimiento del actual polígono industrial de Bertamiráns.

La titular de Economía e Industria destacó el emplazamiento privilegiado del futuro parque empresarial al conectar esa zona con la carretera de la Costa da Morte, la Autovía Santiago-Noia y la autopista AP-9. El regidor amesán, por su parte, agradeció a la responsable autonómica el interés y la voluntad por hacer que Ames siga creciendo.

"El ritmo de crecimiento de Ames hace necesario habilitar suelo industrial y empresarial para generar oportunidades de empleo en la zona y, desde esta administración, trabajaremos mano a mano con la Xunta con la máxima lealtad y respeto como venimos haciendo durante todo este mandato", afirmó Blas García.

Ames cuenta con el distintivo de Concello Emprendedor, sumándose así al objetivo de la Xunta de poner facilidades a la inversión empresarial para impulsar la reactivación económica y, por lo tanto, ofrecer más agilidad en la tramitación administrativa, en el acceso al suelo industrial y en mayores incentivos fiscales.