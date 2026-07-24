Leyma saca los mandilones de las abuelas a la calle para homenajear a Galicia

Leyma ha lanzado una campaña con motivo del Día de Galicia, que se celebra este 25 de julio, y del Día de los Abuelos, convirtiendo el tradicional mandilón de las abuelas en el eje de una acción con la que busca rendir homenaje a la identidad y a la memoria colectiva de la comunidad.

La iniciativa traslada esta prenda, habitual durante décadas en miles de hogares gallegos, al espacio público como un símbolo de las raíces, la tradición y los momentos compartidos en torno a la mesa.

La acción incluye una instalación en la calle de la Reina, en Lugo, donde varios mandilones cuelgan sobre la vía como si fueran banderas, además de intervenciones gráficas en distintos puntos de Galicia y una pieza audiovisual.

Desde la compañía destacan que la campaña pretende poner en valor el papel de las abuelas y de las costumbres familiares ligadas a la alimentación, recordando las meriendas, las recetas heredadas y las reuniones familiares que forman parte de la memoria de varias generaciones.

"En Leyma siempre hemos defendido que O que de verdade te enche va mucho más allá de lo que ponemos sobre la mesa. Nos llenan nuestra tierra, nuestras raíces y las personas que nos enseñaron que cuidar también era preparar un vaso de leche, una merienda o una comida en familia", señala la presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence.

La empresa subraya además que su compromiso con Galicia también se refleja en su modelo de producción. Toda la leche utilizada por la marca procede de explotaciones gallegas y cuenta con la certificación Galega 100 %, con la que busca contribuir al mantenimiento de la actividad de las ganaderías de la comunidad y favorecer que la riqueza generada por el sector permanezca en Galicia.

Para Carmen Lence, el mandilón representa un patrimonio cotidiano que forma parte de la identidad gallega. "Las grandes identidades no solo se sostienen sobre sus símbolos oficiales. También sobre aquello que forma parte de nuestra memoria compartida. Reivindicar el mandilón es reivindicar una manera de entender Galicia desde el cariño, el esfuerzo, la tradición y el orgullo de quienes nos precedieron", afirma.