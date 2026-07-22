Trabajadores de Ferroglobe protestan en Arteixo (A Coruña) contra el ERTE hasta finales de 2027

Trabajadores de Ferroglobe se ha movilizado este miércoles ante la fábrica de Sabón, en Arteixo (A Coruña), contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) presentado por la empresa para 113 empleados durante año y medio.

El comité (CIG y UGT) rechaza este ERTE por considerarlo "totalmente desproporcionado" al enviar 113 trabajadores al ERTE desde el 1 de agosto de 2026 hasta final de 2027, "siendo el cuerpo directivo el menos afectado por esta regulación".

Ferroglobe alega causas organizativas por el precio de la energía y la bajada de precios por la competencia del mercado asiático, lo cual el comité no ve justificado.

En un comunicado, la CIG subraya que "no puede ser que una vez más el conjunto de los trabajadores y trabajadoras sean quien pague las consecuencias de factores totalmente ajenos a la planta de Sabón".

En este sentido, recuerdan que este es el cuarto ERTE que Ferroglobe aplica en la fábrica de Arteixo y que cada vez se acorta más el tiempo de la actividad productiva entre expedientes. El último terminó su vigencia en diciembre de 2024, por lo que el personal "ni siquiera tuvo tiempo a reponer el derecho íntegro a cobrar el paro".

Advierte que de ejecutarse el ERTE que pretende la empresa, los trabajadores agotarían su prestación por desempleo, sin que además existan garantías de continuidad de los puestos de trabajo.

Período de consultas y huelga

El periodo de consultas del expediente termina el 28 de julio y "las posturas de las partes están muy lejanas", ya que el personal entiende que el tiempo de aplicación del ERTE resulta excesivo y que una empresa de la magnitud de Ferroglobe "tiene capacidad económica suficiente para asumir un complemento salarial que permita que el personal no vea mermado su poder adquisitivo".

De manera paralela a la concentración, una representación del comité mantuvo una reunión con representantes de las consellería de Industria y de Emprego para demandar la intervención de la administración, toda vez que Ferroglobe es beneficiaria de millonarias subvenciones y ayudas públicas y que la planta de Sabón es la única instalación en todo el Estado dedicada a la producción de silicio metal.

La sección sindical de la CIG ya tiene convocada huelga en la fábrica para el próximo lunes, 27 de julio, en respuesta al ERTE y ante la falta de avances en la negociación con la empresa.