Un juez archiva la quinta querella de Sandra Ortega contra su antiguo gestor José Leyte

El juzgado de instrucción número 4 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento provisional de la quinta querella interpuesta por la administradora de Rosp Corunna, Sandra Ortega, contra el antiguo gestor de su patrimonio, José Leyte, por presunta falsificación de firma para la concesión de crédito a la hotelera Room Mate.

En concreto, el auto del pasado 20 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que no ha quedado acreditado que el investigado conociera los pagos objeto de la denuncia ni que existan pruebas de una actuación concertada con otro de los implicados.

Además, señala que las nuevas reclamaciones formuladas se sustentan en hechos ya planteados anteriormente y no aportan elementos que justifiquen la continuación del procedimiento.

El texto también descarta la existencia de un perjuicio patrimonial acreditado, recordando que existía un reconocimiento de deuda y que varias transmisiones patrimoniales seguían pendientes de ejecución cuando se presentó la querella.

Contra este auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo juzgado y otro de apelación, que puede interponerse de forma subsidiaria en las mismas condiciones en cinco días.

Esta nueva resolución forma parte de una particular confrontación que la hija mayor de Amancio Ortega mantiene contra su exgestor en los juzgados desde que el mismo cesó en su cargo en noviembre de 2020.