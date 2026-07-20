Inditex destinará 6,5 millones a proteger más de dos millones de hectáreas de la Amazonía

Inditex y Conservación Internacional han firmado una nueva alianza para impulsar la protección del bosque amazónico. En virtud del acuerdo, el grupo gallego invertirá 6,5 millones de euros entre 2026 y 2028 para apoyar la creación de nuevas áreas protegidas y reforzar la gestión de espacios de conservación en la Amazonía.

La iniciativa contribuirá a la protección de más de dos millones de hectáreas de selva en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam, incluyendo territorios indígenas y áreas de alto valor ecológico.

Según explican ambas organizaciones, el proyecto busca preservar uno de los ecosistemas más importantes del planeta en un momento en el que la comunidad científica alerta del avance de la deforestación y de la necesidad de intensificar las medidas de protección y restauración del bosque amazónico.

La Amazonía alberga cerca del 13% de todas las especies conocidas del planeta, concentra aproximadamente una cuarta parte del agua dulce disponible en la Tierra y desempeña un papel esencial en la regulación del clima gracias a su capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono.

En la actualidad, alrededor del 15% de la superficie amazónica ya ha sido deforestada. Los científicos advierten de que, si esa cifra alcanza entre el 20% y el 25%, podría producirse un punto de inflexión con consecuencias irreversibles para el clima, la biodiversidad y las comunidades indígenas que habitan la región.

Es el bosque tropical más extenso e importante del planeta Sebastian Troëng, director ejecutivo de Conservación Internacional.

La alianza contempla actuaciones en espacios como las tierras indígenas de Cué-Cué y Marabitanas, en Brasil; el territorio de la Nacionalidad Achuar, en Ecuador; las áreas protegidas Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni, en Bolivia; y los resguardos indígenas Camaritagua y Curare-Los Ingleses, en Colombia, además de otros proyectos en Perú y Surinam.

El director ejecutivo de Conservación Internacional, Sebastian Troëng, destacó que la Amazonía “es el bosque tropical más extenso e importante del planeta” y subrayó que esta colaboración permitirá avanzar en la protección del territorio junto a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Por su parte, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, afirmó que participar en este proyecto supone “contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de él” y recordó que la conservación de la biodiversidad es “un elemento clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas y afrontar los desafíos derivados del cambio climático”.

Las aportaciones de Inditex procederán de los fondos obtenidos mediante el cobro de bolsas y sobres de papel en sus tiendas, una iniciativa implantada por la compañía en 2021 para fomentar el uso de alternativas reutilizables. El acuerdo amplía la colaboración entre ambas entidades, que ya trabajan conjuntamente desde 2023 en el Regenerative Fund for Nature, al que la empresa gallega destinó 15 millones de euros para impulsar prácticas de agricultura y ganadería regenerativas.