AEGAMA celebra su Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos en A Toxa este jueves

AEGAMA, la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, celebrará este jueves, 9 de julio, en A Toxa una nueva edición de su gran cita anual con el empresariado gallego dentro y fuera de Galicia. La entidad, creada en 1990 con el objetivo de contribuir al desarrollo económico, cultural y científico de Galicia, reunirá en la isla grovense a representantes institucionales, directivos, empresarios y miembros de la diáspora empresarial gallega.

El acto tendrá uno de sus momentos centrales por la tarde-noche, con el cóctel de bienvenida y la Cena de Gala de los Premios AEGAMA, en la que se entregarán los reconocimientos al Empresario Gallego del Año en Galicia y al Empresario Gallego del Año en el Exterior. Los galardonados de esta edición serán Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, y David Sánchez-Tembleque, empresario gallego afincado en Estados Unidos y socio director de Alsis Funds.

Luis de Valdivia y David Sánchez-Tembleque, homenajeados del año

AEGAMA reconocerá a Luis de Valdivia como Empresario Gallego del Año en Galicia. Fundador y presidente de Ecoener, De Valdivia está considerado uno de los pioneros del sector de las energías renovables en España. La compañía, nacida en Galicia, acumula décadas de trayectoria en generación renovable y ha desarrollado proyectos en tecnologías como la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica, con presencia también fuera de España.

El premio al Empresario Gallego del Año en el Exterior será para David Sánchez-Tembleque, socio director de Alsis Funds. Su trayectoria está vinculada al ámbito financiero, la gestión empresarial y la inversión en Latinoamérica. Antes de su etapa en Alsis Funds, ocupó cargos de responsabilidad en compañías e instituciones como Homex, INFONAVIT y BBVA Bancomer, y cuenta con formación en Economía por la Universidade de Santiago de Compostela y un MBA por la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.

Con estos premios, la asociación busca poner en valor tanto el papel de los empresarios que impulsan proyectos desde Galicia como el de quienes han desarrollado su carrera fuera de la comunidad, actuando como embajadores económicos de Galicia en otros mercados. Los galardonados tomarán el relevo de los premiados en la edición anterior, Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence y CEO de Leche Río, y José López, empresario gallego en Newark.

Un encuentro con empresarios gallegos del exterior

La cena de gala será el broche a una jornada que comenzará por la mañana con el XII Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos, bajo el lema Empresarios gallegos por el mundo. La cita, organizada por AEGAMA con la colaboración de la Xunta de Galicia y el patrocinio de Grant Thornton, se celebrará en la Illa da Toxa, en O Grove, y arrancará con la apertura del registro de participantes a las 09:00 horas. La inauguración oficial está prevista para las 09:30 horas, con presencia de autoridades de la Xunta.

El programa matinal se abrirá con la intervención del ponente invitado, David de Miguel, que pronunciará la conferencia Empresa, política y tecnología hoy: ¿oportunidad o amenaza?. Su intervención abordará cómo la relación entre empresa, política y tecnología está transformando el entorno competitivo, así como las oportunidades y riesgos que deben anticipar las compañías.

Turismo, empleo y Xacobeo

La primera mesa redonda estará dedicada al Xacobeo, el turismo y el empleo, con el objetivo de analizar cómo el flujo de visitantes puede convertirse en empleo estable, dinamización del territorio y nuevas oportunidades para el tejido empresarial gallego.

La sesión estará moderada por Silvia Crespo Tobío, de APE Galicia, y contará con la participación de Pablo Fernández, de la Delegación de la Xunta en Pontevedra; Ildefonso de la Campa, director del Xacobeo; y Susana Pérez, secretaria xeral de Emprego.

Innovación marítima y economía azul

El segundo bloque situará a Galicia como referencia en innovación marítima, con una mesa centrada en puertos inteligentes, construcción naval y financiación especializada. El debate abordará el papel de la comunidad como referente atlántico de la economía azul y la importancia de la digitalización portuaria, la modernización de la construcción naval y los instrumentos financieros para reforzar la competitividad del sector.

La mesa estará moderada por José Luis García-Pita, secretario general de AEGAMA, y contará con representantes del ámbito portuario, financiero, tecnológico y naval, entre ellos Juan Diego Pérez Freire, director general de la Autoridad Portuaria de A Coruña; Javier Fraga Díaz, director de ABANCA Mar; Manuel Lago, presidente ejecutivo de Emetel; y Manuel Vázquez, presidente de ACLUNAGA, el Clúster Naval de Galicia.

Galicia en Dubái, Latinoamérica, China y Europa

Tras la pausa café, el encuentro abrirá una ventana a la presencia empresarial gallega en el exterior con el bloque Galicia en el mundo: delegados AEGAMA. En este espacio se ofrecerá una panorámica de mercados como Dubái, Latinoamérica, China y Europa, con oportunidades de negocio e internacionalización para empresas asociadas.

El bloque será presentado por Óscar Barja, CEO de Taller de Radio y directivo de AEGAMA, y contará con las intervenciones de Mónica Villar, delegada en Emiratos Árabes Unidos; Patricia Ortiz, representante para Latinoamérica, Argentina y Cono Sur; Marina González, desde China, con base en Shanghái; y Yohann Castro, centrado en Francia y la proyección europea.

Industria, tecnología y crecimiento empresarial

La última mesa redonda llevará por título Galicia empresarial: del exterior a Galicia y de Galicia al exterior. En ella se abordarán cuestiones relacionadas con la industria, la tecnología y el crecimiento, tanto desde la perspectiva de la atracción de actividad económica hacia Galicia como desde la expansión internacional de compañías gallegas.

La sesión estará moderada por Fernando Beltrán, socio director de Financial Advisory en Grant Thornton, y contará con Augusto Álvarez Borrás, director internacional del IGAPE; Luis Álvarez Sestelo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Marsán; y Yong Wang, CEO de Conservas Albo.

El programa de la mañana concluirá a las 13:30 horas con una mesa de clausura sobre el futuro industrial en Galicia, centrada en las prioridades económicas de la comunidad, las palancas de competitividad y el papel de la colaboración público-privada. Después, a las 14:15 horas, se celebrará una comida.

La asistencia a las jornadas empresariales será gratuita, mientras que la comida tendrá un precio de 40 euros por cubierto para asociados de AEGAMA y de 50 euros para no asociados.