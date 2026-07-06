La gallega Carmen Lence, entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación de España

La presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, ha sido reconocida como una de las 100 líderes empresariales con mejor reputación de España, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2026. La empresaria ocupa el puesto 95 de la clasificación, en una edición en la que la compañía gallega también ha sido distinguida entre las 200 empresas con mejor reputación del país.

Además, Grupo Lence, empresa familiar 100% gallega y una de las principales compañías lácteas de España, figura en el puesto 19 del ranking de empresas del sector de la alimentación elaborado por MERCO.

Para Carmen Lence, este reconocimiento supone "un honor" y, sobre todo, un premio al trabajo colectivo de la empresa. "Lo recibo con enorme agradecimiento y como representación del trabajo que realizan cada día las personas que forman Grupo Lence. La reputación se construye con hechos, compromiso y coherencia a lo largo del tiempo", señala.

La presidenta también destacó el valor que tiene este reconocimiento para una empresa estrechamente vinculada a Galicia. "Pone en valor un modelo empresarial arraigado en nuestro territorio y comprometido con las personas que forman parte de él. Demuestra que es posible competir al más alto nivel manteniendo nuestros valores y contribuyendo al desarrollo económico y social del rural gallego", afirma.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es uno de los principales indicadores de reputación empresarial en España. Con más de 25 años de trayectoria, elabora sus clasificaciones a partir de la valoración de directivos, analistas financieros, periodistas especializados, expertos económicos, académicos, consumidores y empleados, entre otros grupos de interés.