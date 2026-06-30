José Ignacio Villar García regresa al Puerto de Ferrol como director

La cúpula del Puerto de Ferrol ha cambiado en el último mes. En la presidencia, José Antonio Álvarez Villar ha relevado a Francisco Barea; en la dirección, José Ignacio Villar García sucede a Jesús Casás, según ha aprobado este martes el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Villar García regresa a un cargo que ya había desempeñado entre 2001 y 2002 y al que se incorpora procedente de la Autoridad Portuaria de Vigo, donde hasta ahora estaba al frente del Departamento de Explotación.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con la especialidad de Transportes, por la Universidad de Cantabria, Villar García cuenta con más de 30 años de bagaje en dirección y gestión portuaria. Ha liderado proyectos de alto impacto en organismos públicos y destaca su papel en el inicio de las obras de los puertos exteriores de Ferrol y de A Coruña, destaca la entidad portuaria.

Su experiencia ejecutiva le ha llevado a tres de los grandes puertos estatales en Galicia. Entre 2001 y 2002 fue el director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la misma ocupación que tuvo en el organismo portuario de A Coruña entre 2003 y 2008. También estuvo en Portos de Galicia, como director general, entre 2008 y 2019, para a continuación ejercer como asesor de empresas para proyectos internacionales.

Desde 2021 hasta la actualidad, estuvo al frente del departamento de Explotación del Puerto de Vigo. Ahora se incorpora al equipo de José Antonio Álvarez Vidal como director de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao en sustitución de Jesús Casás, cuya dimisión fue aprobada por el consejo de administración.

En la reunión del consejo también tomaron posesión como nuevos vocales María Dolores García Caramés, en representación del Concello de Cervo; Alfonso Villares Bermúdez en representación de la comunidad autónoma; y Rodrigo Tabaré Patiño, representante de las organizaciones sindicales.