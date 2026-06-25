Marcos López releva a Roberto Tojeiro como presidente del Grupo Reganosa

El Grupo Reganosa inicia una nueva etapa con el nombramiento de Marcos López como presidente de la compañía. Sustituye en el cargo a Roberto Tojeiro, quien deja la presidencia tras completar el mandato que asumió en 2023 con el objetivo de impulsar un proceso de transición y consolidar la expansión de la empresa. Tojeiro continuará vinculado al grupo como miembro de su consejo de administración, órgano del que Marcos López forma parte desde 2010.

Durante los tres años de presidencia de Roberto Tojeiro, Reganosa ha reforzado su presencia internacional y ha ampliado su actividad. La compañía opera o presta servicios en 35 países de los cinco continentes, once más que al inicio de esta etapa, lo que supone un incremento del 46% en su internacionalización.

Entre 2023 y 2026, el grupo ha realizado inversiones por valor de 157 millones de euros. Entre las principales operaciones destacan la adquisición del 25% de Musel E-Hub, la incorporación del 15% de Regasificadora del Noroeste S. A. que pertenecía a Sojitz, la compra de Saltos del Cinca y la instalación de un compresor de gas evaporado (BOG) en la terminal de Mugardos, una actuación destinada a reforzar la seguridad del suministro energético y mejorar la sostenibilidad del sistema gasista

Durante este periodo, Reganosa también ha impulsado el desarrollo de proyectos de energías renovables, ha consolidado el hub energético del noroeste peninsular con instalaciones en Mugardos y Gijón y ha incorporado el suministro de bioGNL para buques y cisternas. Asimismo, la empresa ha comenzado a operar en el ámbito de la generación de energía verde con activos propios.

La compañía también ha apostado por la digitalización, con el lanzamiento de la plataforma de eficiencia energética OIIO para industrias y hogares, la renovación de dos tercios de su equipo directivo y la puesta en marcha de un plan de transformación de la seguridad junto a la consultora dss+.

Hitos de Reganosa

Otro de los hitos de esta etapa ha sido el aval definitivo del Tribunal Supremo a la tramitación administrativa de la terminal de energía de Mugardos, cuyo proyecto ha quedado completamente amortizado desde el punto de vista financiero.

Reganosa celebró además en 2024 su 25 aniversario, una efeméride en la que puso en valor su contribución al desarrollo energético e industrial de Galicia. Entre otros datos, la compañía destaca haber facilitado la entrada de 350 teravatios hora de energía en la comunidad, aportar el primer tráfico al puerto de Ferrol, contribuir con 118 millones de euros en impuestos y tasas y garantizar el suministro energético a empresas y hogares.

Con la llegada de Marcos López a la presidencia, el grupo apuesta por dar continuidad a esta estrategia de crecimiento. El nuevo presidente trabajará junto al director general, Rodrigo Díaz, quien se mantiene al frente de la gestión ejecutiva de la compañía.