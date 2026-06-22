Casi 3.000 escolares participan en los programas educativos de Vegalsa-Eroski

Un instante de la visita a uno de los supermercados Eroski

Los programas educativos impulsados por Vegalsa-Eroski volvieron a reunir este curso a miles de estudiantes gallegos. Cerca de 3.000 escolares participaron durante el año académico 2025/2026 en las iniciativas "Visita tu Súper" y "Mates en tu Súper", dos propuestas que acercan a los más jóvenes conceptos relacionados con la alimentación saludable, el consumo responsable y las matemáticas a través de experiencias prácticas en los propios establecimientos de la compañía.

En total, 50 centros educativos tomaron parte en las 113 actividades organizadas en hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center de Galicia. Con estos datos, el programa supera ya los 30.000 participantes desde su creación en el curso 2013/2014, periodo en el que se han desarrollado más de 1.100 talleres.

La iniciativa busca trasladar el aprendizaje fuera del aula y convertir el supermercado en un espacio educativo. Durante las visitas, los alumnos recorren diferentes secciones de los establecimientos mientras trabajan contenidos vinculados a la nutrición, la salud, la comunicación o el cálculo matemático.

Desde la compañía destacan la buena acogida que mantienen estos programas año tras año. "Cada curso nos alegra ver la buena acogida que tienen los programas, por eso animamos a los centros escolares a que se apunten a nuestras actividades para que los escolares aprendan desde el supermercado sobre hábitos conscientes y saludables", explica Eva Capelete, coordinadora de ambas iniciativas en Vegalsa-Eroski.

La responsable subraya además la apuesta por ampliar el alcance social de la propuesta. "Este año hemos incorporado la participación de usuarios de las entidades sociales Down Coruña y CEE Aspanaes, una experiencia que seguiremos impulsando durante el verano junto a Asperga, en A Coruña, y los Servicios Sociales de Viveiro", añade.

Los programas cuentan con material didáctico gratuito elaborado por especialistas siguiendo las directrices educativas oficiales. A través de actividades adaptadas a cada edad, los escolares pueden poner en práctica conocimientos adquiridos en clase y descubrir cómo se aplican en situaciones cotidianas.

Las sesiones concluyen habitualmente con una merienda saludable basada en fruta fresca y de temporada, reforzando así el mensaje de promoción de hábitos alimentarios equilibrados.

Vegalsa-Eroski prevé retomar ambas iniciativas con el inicio del curso 2026/2027 y mantiene abierta la participación a todos los centros educativos interesados en sumarse a la experiencia.