Gadis entrega 125 toneladas de alimentos a bancos solidarios de Galicia y Castilla y León

Supermercados Gadis ha culminado una nueva edición de su campaña Mayo Solidario con la distribución de 125 toneladas de productos básicos y una recaudación económica de 44.844 euros que serán gestionados por doce bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León. Entre las entidades beneficiarias figura el Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña.

La iniciativa, que este año alcanzó su decimocuarta edición, volvió a contar con la participación de miles de clientes y con la colaboración de trabajadores y voluntarios. La compañía destaca que el objetivo principal de la campaña es reforzar la atención a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Durante el acto de entrega simbólica celebrado en las instalaciones centrales de la empresa, en el polígono de Piadela, representantes de Gadis y de los bancos de alimentos pusieron en valor el alcance de una acción que se ha convertido en una de las principales iniciativas solidarias impulsadas por la cadena de distribución.

La directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, Melisa Pagliaro, agradeció la implicación de clientes, voluntarios y empleados, subrayando que el éxito de la campaña se mide por la ayuda que llega a miles de personas a través de las organizaciones que trabajan diariamente sobre el terreno.

Desde su puesta en marcha, Mayo Solidario ha permitido canalizar más de 1.900 toneladas de alimentos y más de 330.000 euros destinados a entidades asistenciales de los territorios donde opera la compañía. Los recursos son distribuidos posteriormente por los bancos de alimentos entre cerca de 800 asociaciones y colectivos sociales.

Además de A Coruña, participan en el programa los bancos de alimentos de Lugo, Ourense, Vigo, Ávila, León, Palencia, Ponferrada, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora, encargados de gestionar el reparto de la ayuda en sus respectivas áreas de actuación.

La campaña forma parte del plan de responsabilidad social de Gadis y mantiene una estrecha vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente aquellos relacionados con la lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre y la reducción de las desigualdades.