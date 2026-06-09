Amancio Ortega compra un nuevo complejo logístico en los Países Bajos por 132 millones de euros

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, ha vuelto a ampliar su cartera inmobiliaria con una nueva adquisición en Países Bajos. La sociedad patrimonial del fundador de Inditex ha comprado a la gestora Invesco un complejo logístico situado en la localidad holandesa de Sevenum por 132 millones de euros.

El activo, inaugurado en 2019, se encuentra en el macrocomplejo Trade Port Noord y cuenta con una superficie total de 94.000 metros cuadrados, de los que unos 6.000 están destinados a oficinas y el resto a uso logístico. Entre sus inquilinos figuran enseñas de moda como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, ambas pertenecientes al grupo estadounidense PVH.

La operación, cerrada hace varias semanas según fuentes del sector, refuerza la apuesta de Pontegadea por el mercado neerlandés. Con esta compra, la compañía suma cuatro centros logísticos en Países Bajos, donde ya contaba con activos de este tipo en Venlo, Roosendaal y Maasbree.

Un imperio inmobiliario construido desde 2001

La nueva adquisición se incorpora a una cartera que sitúa a Amancio Ortega entre los mayores propietarios inmobiliarios del mundo. Según Forbes, su patrimonio inmobiliario supera los 21.200 millones de euros y está compuesto por alrededor de 200 inmuebles repartidos por trece países.

Desde que comenzó a invertir en el sector inmobiliario en 2001, coincidiendo con la salida a bolsa de Inditex, el empresario coruñés ha ido construyendo un portfolio diversificado que incluye edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, complejos residenciales y activos logísticos repartidos por ciudades de Europa y Norteamérica.

En los últimos años, Pontegadea ha reforzado especialmente su presencia en el segmento logístico, un mercado impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y por la demanda de grandes operadores internacionales. La compra del complejo de Sevenum supone un nuevo paso en una estrategia que ha permitido al fundador de Inditex extender sus inversiones mucho más allá del sector textil.