Gadisa recicla más de 9.500 toneladas al año de cartón, plástico y madera

La cadena de distribución Gadisa ha puesto en valor su modelo de gestión medioambiental con motivo del Día Mundial del Medioambiente, destacando que en 2025 ha logrado reciclar y dar una nueva vida útil a más de 9.500 toneladas de cartón, plástico y madera.

Según la compañía, estos materiales han vuelto a integrarse en la cadena de valor, formando parte incluso de elementos utilizados en pedidos a domicilio y compras online, donde una parte de las cajas ya se elabora con cartón reciclado. Además, la planta logística de Betanzos alcanza una tasa de valorización del 99,5%, un dato avalado por el sello "De Residuos a Recursos: Zero A Vertedero", otorgado por Saica Natur.

Logística inversa y producto de proximidad como ejes del modelo

Uno de los pilares del sistema es la logística inversa, que permite aprovechar los trayectos de distribución. Los camiones que abastecen a los supermercados regresan a los centros logísticos de Betanzos y Medina del Campo cargados con materiales para su reciclaje y con cajas plásticas reutilizables utilizadas en el transporte de producto fresco.

Este sistema es gestionado por un equipo específico de más de 40 personas y, según la empresa, en 2025 se registraron más de 8,3 millones de movimientos vinculados a estas operaciones.

La compañía también destaca su apuesta por el producto de proximidad, trabajando con cerca de 1.000 proveedores locales, lo que permite reducir distancias de transporte y disminuir la huella ambiental. En esta línea, se prioriza la venta de producto fresco y de temporada, junto con el uso de materiales biodegradables como bolsas elaboradas a partir de fécula de patata.

Eficiencia energética y reducción del consumo

En materia energética, Gadisa continúa aplicando medidas en sus nuevas aperturas y reformas, incorporando sistemas de refrigeración, climatización e iluminación LED que permiten reducir el consumo energético hasta en un 40% respecto a instalaciones tradicionales.

La compañía subraya que este modelo se complementa con la atención en mostrador tradicional, que contribuye a reducir el desperdicio alimentario y fomentar un consumo más responsable.

Concienciación y proyectos educativos

Gadisa también impulsa iniciativas de concienciación dirigidas a clientes y sociedad. En algunos establecimientos se han instalado puntos de reciclaje para pilas domésticas y cápsulas de café, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en este modelo de gestión de residuos.

Además, la empresa desarrolla desde hace más de dos décadas el programa educativo Alimentes, centrado en hábitos de alimentación saludable y consumo responsable entre escolares. A ello se suman proyectos como el Bosque Gadis, una iniciativa de reforestación con especies autóctonas en colaboración con la asociación Amicos, orientada también a la inclusión de personas con diferentes capacidades.