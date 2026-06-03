Inditex marca otro récord con 8.750 millones en ventas y un repunte de beneficios del 5,4%

Inditex cierra el primer trimestre fiscal de 2026 con un nuevo récord en facturación y beneficio neto. Estas son las cifras: 8.750 millones de euros en ventas y 1.375 millones en ganancias. Son un 5,8% y un 5,4% más, respectivamente, respecto al mismo periodo del año pasado, y suponen un notable incremento respecto a los números de los primeros tres meses del año pasado.

Los resultados económicos presentados este miércoles muestran que la venta a tipo de cambio constante ha crecido un 8,8%.

El margen bruto creció un 6,9%, hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2% (+67 puntos básicos respecto al trimestre inicial de 2025).

Los gastos operativos crecieron un 6,4%. El resultado operativo (Ebitda) aumentó un 7,3%, hasta los 2.568 millones. El EBIT creció un 7%, hasta los 1.756 millones, y el beneficio antes de impuestos creció un 5,5%, hasta los 1.762 millones de euros con un margen antes de impuestos del 20,1%.

La posición financiera neta fue de 10.796 millones de euros al final del primer trimestre de 2026.

Estos números reflejan el comportamiento del negocio de la multinacional gallega de la moda ante el conflicto en Oriente Medio protagonizado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que ha supuesto, entre otras cosas, el bloqueo al tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

Óscar García Maceiras y Marta Ortega, consejero delegado y presidenta de Inditex. Quincemil

En su anuncio, Inditex atribuye estos números, como en estos últimos años, a los mismos factores: "un sólido desempeño operativo, impulsado por la creatividad de nuestros equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online"

Los analistas financieros han coincidido en dibujar un escenario claramente optimista en los últimos días, con aceleración en el ritmo de facturación, moderación en el impacto negativo del tipo de cambio y un incremento en el beneficio neto de la multinacional con sede en Arteixo (A Coruña), que ha sabido adaptarse a la volatilidad macroeconómica.

Dividendos

El Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el 4 de mayo de 2026 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario + 0,550 euros extraordinario).

Después de un 2025 de récord

El último ejercicio completo, 2025, deparó a Inditex un beneficio neto de 6.220 millones de euros y unas ventas por valor de 39.864 millones. Fue un nuevo máximo histórico para el gigante textil, alcanzado a lo largo de una corriente de crecimiento moderado en los últimos años: del 6% en las ganancias y del 3,2% en la facturación.

La comunicación de estos resultados el pasado 11 de abril incluyó la evolución inicial de ventas en las primeras semanas del nuevo ejercicio, entre el 1 de febrero y el 8 de marzo, periodo en el que la buena acogida de las colecciones de primavera-verano de 2026 hicieron aumentar la cifra de negocio un 9% en comparación con el mismo tramo del año anterior.

Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026, el primer mes del segundo trimestre, han crecido un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos de calendario, informa la compañía textil.

Así se comportan los primeros trimestres

El primer trimestre de 2026 mejora respecto al de 2025. Hace un año, las cifras del grupo propietario de Zara habían experimentado un crecimiento del 1,5% en ventas y del 0,8% en beneficio neto en relación al mismo periodo de 2024.

En aquel trimestre anterior el crecimiento interanual había sido superior, con una cifra de negocio que por primera vez rebasaba los 8.000 millones de euros (8.150), un 7,1% más, y unas ganancias de 1.294 millones, un 10,8% mayores.

Aquellos números empezaban a reflejar una contención en la evolución del negocio, puesto que un año antes, en 2023, las ventas se habían elevado al 13% (7.611 millones) y el beneficio se había disparado hasta el 54% (1.168 millones de euros).