BBVA sumó más de 2.200 nuevas empresas gallegas en el primer trimestre

Más de 2.200 pymes y empresas gallegas eligieron BBVA como entidad financiera durante el primer trimestre de 2026. El dato se dio a conocer este lunes durante la reunión del Consejo Asesor Regional de la Dirección Territorial Noroeste del banco, celebrada para analizar la evolución económica y los principales retos del tejido empresarial.

El encuentro reunió a responsables de BBVA y expertos económicos para abordar cuestiones como el contexto geopolítico internacional, la gestión del patrimonio empresarial o la evolución del mercado eléctrico.

Durante la jornada, la entidad puso en valor su actividad en Galicia, donde durante los tres primeros meses del año concedió 723 millones de euros en nueva financiación a empresas, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El director de Empresas e Instituciones de BBVA en España, José García Casteleiro, destacó la capacidad de adaptación de las compañías gallegas en un contexto económico marcado por la incertidumbre internacional y reafirmó el compromiso de la entidad con el tejido empresarial de la comunidad.

Por su parte, el responsable de análisis económico de BBVAResearch, Rafael Doménech, avanzó que la economía gallega mantendrá una evolución positiva en los próximos años. Según sus previsiones, el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia crecerá un 2,3% en 2026 y alcanzará el 2,7% en 2027.

La reunión también sirvió para analizar la planificación patrimonial de las empresas familiares y los desafíos a los que se enfrentan las compañías en el actual escenario energético.

BBVA mantiene en Galicia una red de servicios orientada a pymes, empresas familiares y grandes compañías, con soluciones de financiación, asesoramiento especializado y herramientas digitales para impulsar su crecimiento y transformación.