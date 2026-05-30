Miguel Santos, director de Tecnología de MasOrange, premio Ingeniero del año de Galicia 2026
El profesional logró la máxima distinción del Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia
Miguel Santos, director de Tecnoloxía de MasOrange, dentro de la que está la gallega R, ha sido distinguido con el premio Enxeñeiro do ano 2026 en los Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información otorgados por el Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia.
El jurado ha reconocido su trayectoria profesional en este campo.
Concretamente, ha valorado su "brillante traxectoria profesional no eido das telecomunicacións e, moi especialmente, o orgullo de recoñecer nun compañeiro de profesión alguén que soubo levar tan lonxe os valores da Enxeñaría".
Natural de Betanzos, Santos también fue distinguido por "o seu papel clave liderando a transformación, integración e expansión das infraestruturas e servizos de conectividade en España" y su impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico, especialmente en las redes de nueva generación y los sistemas nativos en cloud, siendo un "referente" para el sector.
Santos dirige el departamento de Tecnoloxía de MasOrange desde abril del 2024 y forma parte del comité ejecutivo de la compañía gestionando un equipo de 1.300 personas.
En su discurso, el ingeniero afirmó que se considera "afortunado porque, sen dúbida, contei e conto con verdadeiros equipazos que están detrás —e diante— deste premio. Sen a súa profesionalidade tería sido imposible percorrer o camiño".
Sobre su trabajo en R y en las marcas de MASMOVIL primero y MasOrange después, Santos recordó que "foron anos intensos e coido que pagou moitísimo a pena".
"Mirando cara adiante, o futuro promete cando formas parte de MasOrange, o maior operador de telecomunicacións de España por número de clientes (...) En España xa cubrimos co 5G máis do 93% da poboación e conectamos 5.200 municipios. Moitos deles, por certo, están a lograr superar así a fenda dixital e dispor das telecomunicacións máis avanzadas, ao nivel das grandes cidades", señaló.
Además de este premio, entregado en un acto en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, Miguel Santos también fue elegido CTO del año por la revista Mobile Europe.