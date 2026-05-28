El proyecto de captación de CO2 de Bioetanol Galicia en Curtis (A Coruña) estará operativo en 2027

El proyecto de captación de CO2 de las instalaciones de Bioetanol Galicia en el municipio coruñés de Curtis estará operativo en la primavera de 2027. Este jueves la empresa Vertex Bioenergy ha presentado la iniciativa en una visita a la que ha acudido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

La planta de Curtis tiene una capacidad de captación de CO2 biogénico de 150.000 toneladas al año. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 15 millones de euros y, en los próximos años, Vertex Bioenergy plantea invertir en Galicia más de 60 millones de euros en nuevos proyectos para estas instalaciones como una planta de biogás o una caldera de biomasa.

Así lo indicó Antonio Vallespir, CEO de la compañía, en un acto en el que estuvo acompañado por el director de la planta, Noé Pestonit.

En el caso del proyecto de captación de CO2 biogénico, este se obtendrá de la fermentación alcohólica de biomasa de cereal, como el maíz procesado en las plantas de Vertex Bioenergy. La empresa destaca que de esta forma fomenta la economía circular y el uso de materias primas renovables.

El grupo ya captura CO2 en sus instalaciones de Cartagena y Salamanca a través de terceros. En Galicia, indica la compañía en un comunicado, este proceso se llevará a cabo directamente, favoreciendo la comercialización de esta valiosa materia prima.

Esta se puede utilizar en sectores como la alimentación, terapias médicas, refrigeración industrial o agricultura, además del desarrollo de combustibles renovables de origen no biológico por lo que se puede utilizar en la desfosilización del transporte, especialmente el marítimo.

Por su parte, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, puso en valor la capacidad del rural gallego para atraer inversiones industriales e innovadoras para contribuir a la transición ecológica.

Rueda agradeció a Vertex Bioenergy que siga "mejorando, innovando y consolidando la industria" gallega y apostando por "formar el talento aquí para retenerlo".

Para el presidente de la Xunta este proyecto encaja en el modelo industrial del Gobierno gallego basado en la innovación, sostenibilidad y en el apego al territorio. En esta línea, la Xunta trabaja en medidas como la Lei de recursos naturais o un nuevo plan sectorial eólico.

Datos de la planta

En el año 2025, la planta ubicada en Curtis tuvo resultados récord en su producción. En total salieron de la planta 191.331 m3 de bioetanol (191 millones de litros), superando la cifra del ejercicio anterior.

La producción del llamado Vertifeed, una proteína vegetal para fabricar piensos, se alcanzó una producción de 111.797 toneladas. Asimismo, se comercializaron 6.600 toneladas de aceite de maíz, también destinadas a piensos o biocombustibles, lo que supone un incremento de más del 8 % respecto al año anterior.

La comercialización de esta materia prima para alimentación animal contribuye a reducir la dependencia de insumos importados, como la soja, por lo que sirve para reforzar la autonomía del sector ganadero.

Asimismo, la compañía recuerda que este año ha impulsado en colaboración con el CIFP Politécnico de Santiago un ciclo de FP Dual en planta química.