La gallega Carmen Lence, premiada en los Premios DUX de Canal CEO 2026 por su compromiso social

Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, ha sido reconocida en los Premios Dux de Canal CEO 2026. La empresaria gallega se ha llevado el galardón de la categoría 'Compromiso e Impacto Social', por su compromiso con el desarrollo del medio rural y un modelo empresarial que busca generar valor social a largo plazo, más allá del crecimiento económico.

El evento se celebró este jueves, 28 de mayo, en el Teatro Magno de Madrid. El pasado mes de abril, Lence fue reconocida también con el Premio Emprendedor del Año de EY, precisamente por su compromiso social.

Fundado en 1975 por Jesús Lence, el grupo es hoy una de las principales empresas lácteas de Galicia, responsable de la recogida, transformación y comercialización de productos a través de marcas como Río de Galicia y Leyma, con impacto directo en el rural y la cadena de valor agroalimentaria.