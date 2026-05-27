Vertical Summit reúne este viernes en A Coruña a empresas y referentes del ecosistema gallego

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, el foro empresarial gallego Vertical Summit llegará por primera vez a A Coruña este viernes 29 de mayo. El evento se celebrará entre las 9:30 y las 14:00 horas en Club Cámara Noroeste y reunirá a más de un centenar de empresas y profesionales del ámbito empresarial gallego.

Se trata de un encuentro con un formato alejado del de un congreso tradicional, ambientado en la estética festivalera y con diferentes espacios diseñados para fomentar tanto el aprendizaje como las conexiones profesionales entre asistentes y ponentes: Mainstage, escenario principal en el que se desarrollarán ponencias breves y mesas redondas; Backstage, espacio reservado para entrevistas con empresarios y perfiles destacados que compartirán sus trayectorias y experiencias ante el público, y Zona networking, ubicada en la terraza y pensada para generar oportunidades de negocio.

El programa de esta primera edición en A Coruña está centrado en temas como innovación, marketing, liderazgo, inteligencia artificial, transformación digital y crecimiento empresarial.

Entre los ponentes confirmados destacan perfiles como Cristina Delgado Presidenta de Women In Retail, Laura Rodríguez, directora de Hércules Ediciones; Raquel Ramos, Business Key Account Manager de IKEA; Consuelo Luces, directora de Marketing de Altia; Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo; Belén Varela, escritora y experta en personas, Yago Fernández CMO en Cero de Costa o Luis Galbán, director de negocio adquiriente de Getnet by Santander.

En el Backstage de entrevistas conducido por Mónica Martínez, participarán distintos representantes del ecosistema empresarial y tecnológico gallego. Entre ellos estará Joaquín Dosil, CEO de Libredón, Rafa Pérez, CEO de SELMARK o Hugo Botana y Carlos García de Lua Gaming.

Diesemm, la agencia organizadora del evento, define Vertical Summit como un foro que conecta perfiles de distintos sectores bajo una misma inquietud: mantenerse conectados con el ecosistema empresarial gallego y compartir experiencias con referentes del ámbito económico y empresarial.

El evento cuenta con el apoyo de marcas como IKEA, Santander, Getnet, Prox Consultores, Atendo, Talenom, Howden, CDeC, Altia, Selmark o ALO Ventures.

Las entradas para asistir al evento, disponibles en la web oficial de Diesemm, están cerca del sold out. Además, distintas asociaciones empresariales colaboradoras facilitarán el acceso a descuentos a sus socios.