Rueda reivindica que las empresas gallegas crezcan sin renunciar al compromiso con el medio ambiente

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, defendió este martes en A Coruña la importancia de que las grandes empresas compatibilicen crecimiento económico y sostenibilidad ambiental durante una visita a la planta de Coca-Cola Europacific Partners junto a estudiantes de Formación Profesional del IES Sardiñeira.

Rueda agradeció a la compañía su implicación en la Alianza Galega polo Clima y puso en valor que una multinacional de estas dimensiones "se preocupa por los impactos que tiene en los lugares donde está". El presidente destacó además que la empresa demuestra "que es posible fabricar productos con más eficiencia energética, cuidar las materias primas como el agua y preocuparse por el tema del reciclaje".

La visita se enmarca en el programa Inspiradores polo Clima, impulsado por la Xunta para acercar a jóvenes y estudiantes proyectos innovadores relacionados con sostenibilidad y cambio climático desarrollados por empresas adheridas a la alianza autonómica.

Durante el acto, Rueda puso el foco en el papel que juegan las compañías privadas a la hora de trasladar valores medioambientales a las nuevas generaciones. "Las grandes empresas que trabajáis en Galicia sois nuestros aliados para concienciar a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, de lo importante que es todo esto", afirmó.

Una forma de "ver el futuro laboral"

El presidente gallego también aprovechó la visita para reivindicar el modelo de Formación Profesional Dual y la conexión entre el alumnado y el tejido empresarial. Según recordó, este sistema cuenta actualmente en Galicia con "casi un 100% de inserción laboral".

Dirigiéndose a los estudiantes presentes, Rueda aseguró que iniciativas como esta permiten "ver de verdad lo que será el futuro laboral y comprobar si os gusta o no", al tiempo que destacó la importancia de que las empresas "se abran a que la gente joven las conozca".

"Quién sabe si los que habéis venido hoy aquí podréis terminar trabajando en esta empresa o en algunas parecidas", señaló.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron conocer desde dentro el funcionamiento de la planta y comprobar cómo una gran instalación industrial integra criterios de sostenibilidad en su actividad cotidiana. La fábrica mostró algunas de las medidas que aplica en ámbitos como la gestión eficiente de la energía, la reducción de emisiones, la economía circular y la mejora continua de los procesos productivos.

La vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas, destacó la importancia de acercar estos conceptos a los jóvenes "de una forma práctica y real". En este sentido, señaló que el cambio climático o la sostenibilidad se concretan en "decisiones, proyectos y personas trabajando cada día para seguir avanzando y mejorando". Además, subrayó la necesidad de adaptar las actuaciones al entorno local y agradeció el impulso de la Xunta a iniciativas como Mocidade polo Clima, orientadas a vincular la acción climática con la innovación, el empleo y las oportunidades profesionales de futuro.

Sostenibilidad hecha realidad

Por su parte, la gerente de la planta coruñesa, Lorena Gallego, explicó que la jornada permitió enseñar a los alumnos cómo la sostenibilidad forma parte del trabajo diario de la fábrica y no solo de un planteamiento teórico. Gallego incidió también en la relevancia de abrir las instalaciones a los jóvenes para mostrarles la variedad de perfiles profesionales relacionados con la tecnología, la eficiencia, el control de calidad y el compromiso ambiental.

La jornada incluyó además un coloquio con Carmen Sánchez y con Mario Costas, jóvenes que compartieron su experiencia personal con los estudiantes y pusieron en valor las oportunidades formativas y laborales vinculadas a la industria y la innovación.

En la visita también participó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el director del Área Norte, Gabriel Herrera.

Actualmente, la Alianza Galega polo Clima impulsada por la Xunta cuenta con 259 organizaciones adheridas y forma parte de la estrategia autonómica para alcanzar la neutralidad climática en 2040, diez años antes del objetivo marcado por la Unión Europea.