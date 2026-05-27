Mercadona cambia la forma de hacer la compra: qué hay detrás de su cesta equilibrada

La compra equilibrada y práctica, protagonista de las líneas de caja de Mercadona

Mercadona impulsa "Tu Cesta Equilibrada" con recetas mejoradas, etiquetados más claros y formatos adaptados al día a día

Hacer la compra ya no consiste solo en llenar el carro. Cada vez nos fijamos más en qué compramos, cómo lo preparamos y si realmente se adapta al ritmo de vida que llevamos en casa. Y precisamente ahí es donde entra el concepto de "Tu Cesta Equilibrada" de Mercadona, una estrategia con la que la compañía busca facilitar una alimentación saludable, práctica y adaptada a cada tipo de consumidor.

La idea parte de algo sencillo: encontrar productos que estén buenos, pero que también sean buenos. Es decir, que tengan sabor y calidad, pero también un valor nutricional adecuado y formatos pensados para el día a día.

Y lo cierto es que, recorriendo los pasillos de Mercadona, cada vez es más fácil encontrar opciones pensadas para una compra equilibrada, sencilla y para toda la familia.

Un surtido variado y de calidad

Uno de los aspectos que más valoramos es la variedad. Mercadona cuenta con más de 4.500 referencias de alimentación y continúa adaptando muchos productos a los nuevos hábitos de consumo.

Además de lanzar novedades, también mejora recetas ya existentes para ofrecer opciones más equilibradas. Un ejemplo son las bebidas de fruta y leche tropical, mediterráneo, caribe, melón y sandía o piña y coco, donde se ha aumentado el porcentaje de fruta y reducido el azúcar.

Otro caso es la bebida de avena con chocolate, a la que se le eliminó el gluten y se redujo un 30% la cantidad de edulcorantes.

La bebida de avena con chocolate ya no cuenta con gluten

Etiquetas más claras y fáciles de entender

Otra de las cosas que se nota al hacer la compra es que ahora resulta más sencillo interpretar la información nutricional.

Mercadona ha actualizado el etiquetado de más de 4.000 envases con letras más grandes, colores más visuales y tablas nutricionales más fáciles de leer.

Además, muchos productos ya incluyen información nutricional por porción, algo muy útil para entender realmente cuánto consumimos en el día a día.

Mercadona ha cambiado el etiquetado en más de 4.000 de sus productos

Formatos por porciones y más prácticos

También resulta útil que muchos productos estén pensados para facilitar el consumo y evitar desperdicios.

Por ejemplo, el lomo de pavo está dividido en cuatro porciones dentro del mismo envase y las tortitas de maíz incluyen recomendaciones de cantidad por persona.

A esto se suman formatos más cómodos para el ritmo actual, como las nueces peladas, la piña cortada o el gazpacho listo para consumir.

El lomo de pavo por porciones

Información útil para cocinar más fácil

Otro punto interesante es la claridad en los modos de preparación. Muchos productos incluyen ya instrucciones adaptadas a diferentes formas de cocinado, como horno, sartén, freidora de aire o freidora tradicional.

Es el caso de las empanadillas de atún, que incorporan distintas opciones para prepararlas según cómo cocine cada persona en casa.

Diversos modos de preparación de las empanadillas de atún

Recetas, consejos y divulgación

La estrategia "Tu Cesta Equilibrada" también apuesta por ofrecer información útil más allá de los productos. Mercadona comparte recetas, consejos y contenido relacionado con la alimentación saludable a través de su página web y redes sociales.

Además, trabaja desde hace años junto a nutricionistas, asociaciones de consumidores y especialistas para seguir desarrollando productos y acciones vinculadas a hábitos de consumo equilibrados y responsables.

Porque al final, una cesta equilibrada no consiste en prohibir alimentos, sino en encontrar opciones variadas, prácticas y adaptadas a cada estilo de vida.