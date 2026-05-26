Gadis y Amicos colaboran en una iniciativa de inclusión en Curtis

Gadis y Amicos han renovado su acuerdo de colaboración para promover la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual, además de impulsar la sostenibilidad medioambiental y el cuidado del entorno.

Dentro de este acuerdo se ha creado el Bosque Gadis, un proyecto de reforestación con especies autóctonas realizado por trabajadores de las Ecobrigadas de la entidad social en 2024 que plantaron 300 abedules en la finca de “A Galpulleira” de Curtis.

Los estudiantes de Primaria del CEIP de Teixeiro pudieron visitar el espacio y saber más sobre la diversidad de personas y la importancia de conservar la naturaleza.

La cadena de supermercados destaca que esta acción forma parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, con más de 2.400 iniciativas de diversa índole que ponen a las personas en el centro.

Por su parte, desde Amicos destacan que para la entidad "la colaboración con Gadis es un ejemplo de cómo las alianzas con el sector privado pueden generar un impacto real en las personas y en el entorno. El Bosque Gadis ha permitido crear oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, contribuir a la restauración ambiental y convertir este espacio en un aula al aire libre para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar nuestros bosques y su biodiversidad".

El alcalde de Curtis, José Francisco Caínzos, y el concejal de Medioambiente, Iván Maques, también han participado en la visita al nuevo Bosque Gadis, con el que colaboran, al igual que responsables de la Fundación Vertex Bioenergy.