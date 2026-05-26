Estrella Galicia se lanza a conquistar Italia con la creación de otra empresa filial

La estrategia de expansión de Estrella Galicia tiene uno de sus focos inmediatos en Italia. Corporación Hijos de Rivera suma una empresa filial más fuera de España. A la apertura de una sociedad propia el año pasado en Reino Unido, ahora añade Estrella Galicia Italia, desde la que "afrontará a partir de ahora el desarrollo comercial en el país de sus productos", informa la cervecera.

"La creación de Estrella Galicia Italia tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las ventas de los productos de la compañía en este mercado con una cultura cervecera muy consolidada, que en este momento abanderan las cervezas Estrella Galicia y la gama 1906, pero que cuenta con un gran potencial para la introducción de nuevas referencias", explica la compañía gallega.

Hijos de Rivera agilizará su capacidad de distribución en Italia con la creación de almacenes propios y desarrollará una red de equipos sobre el terreno en las principales regiones italianas con el propósito de facilitar una atención más cercana y local a los clientes y de supervisar el posicionamiento de las marcas en los puntos de venta.

Además, pondrá en marcha acciones de visibilidad e iniciativas de divulgación de cultura de cerveza entre sus clientes para promover el conocimiento de sus productos.

"Contar con una filial propia en Italia nos permitirá acelerar nuestro desarrollo en un mercado con un enorme potencial para nuestros productos. Una mayor capilaridad, cercanía y capacidad de servicio darán un impulso a nuestro crecimiento en un país clave para nuestro plan de expansión internacional", expone el director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha.

Camino de las diez filiales

Estrella Galicia Italia inició su trayectoria hace unos meses, apunta la cervecera, y se convierte en una de las casi diez filiales que tiene la compañía fuera de España, en mercados tan diversos como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Estados Unidos o Portugal.

"El consumidor italiano ha sido muy receptivo a nuestra oferta desde que empezamos a tener presencia en este mercado y ahora era necesario dar un paso más para dar respuesta a sus demandas con inversiones a la altura del potencial de desarrollo de nuestro negocio en el país", explica Aitor de Artaza, director del Negocio Internacional de la compañía.