Empresarias y directivas de A Coruña impulsan una cumbre participativa contra la violencia de género

La jornada reunirá a expertas del ámbito jurídico, institucional y asociativo para abordar la prevención y la igualdad desde una perspectiva participativa

A Coruña acogerá el próximo 28 de mayo una cumbre participativa centrada en la lucha contra la violencia de género y la construcción de entornos más igualitarios y seguros.

La iniciativa, organizada por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) en colaboración con la Asociación de Empresarias de A Coruña (AECO), se celebrará bajo el título "Proyecto 0: Igualdad, diversidad y respeto: el camino hacia una sociedad libre de violencia de género".

La jornada tendrá lugar entre las 9:00 y las 14:30 horas en la sede de la Fundación Paideia y estará abierta tanto a mujeres como a hombres interesados en promover espacios de convivencia basados en la igualdad y el respeto.

Según explican las entidades organizadoras, el objetivo de la cumbre es generar "espacios de reflexión colectiva y compromiso social" frente a las distintas formas de violencia machista.

Prevención, igualdad y participación

El encuentro combinará dinámicas colaborativas, espacios de diálogo y la metodología de la Indagación Apreciativa para analizar cómo se manifiesta actualmente la violencia contra las mujeres en ámbitos como el laboral, educativo, universitario, digital o social.

Desde la organización destacan además que la iniciativa busca "activar la inteligencia colectiva y favorecer conversaciones transformadoras que ayuden a identificar soluciones reales desde la cercanía y la corresponsabilidad social".

La apertura institucional contará con la participación de Ana Bujaldón Solana, presidenta de FEDEPE, y Ana Ulloa Lobeiras, presidenta de AECO A Coruña.

También intervendrán María Elena Steinger Doallo, fiscala delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, y Verónica Pérez Outumuro, abogada y ex asesora de la Valedora do Pobo en justicia, igualdad y derechos digitales.

Inscripción gratuita

La actividad forma parte del programa "Proyecto 0", una iniciativa orientada a fomentar la igualdad, la diversidad y el respeto como herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género.

El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.

La participación será gratuita, aunque será necesario realizar inscripción previa. La jornada finalizará con un brunch y un espacio de networking organizado en la planta baja de la Fundación Paideia.