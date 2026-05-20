Vertical Summit aterriza en A Coruña con más de 100 empresas y referentes del ecosistema gallego

El foro empresarial celebrará el 29 de mayo una jornada con ponencias, entrevistas y networking en Club Cámara Noroeste

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, el foro empresarial gallego Vertical Summit llegará por primera vez a A Coruña el próximo viernes 29 de mayo. El evento se celebrará entre las 9:30 y las 14:00 horas en Club Cámara Noroeste y reunirá a más de un centenar de empresas y profesionales del ámbito empresarial gallego.

El encuentro apuesta por un formato más cercano al de un festival que al de un congreso tradicional, con diferentes espacios diseñados para fomentar tanto el aprendizaje como las conexiones profesionales entre asistentes y ponentes. Se trata de la tercera edición las dos primeras de 2024 y 2025 en Vigo. Vertical Summit también tendrá una cuarta edición en Vigo este 25 de septiembre.

Vertical Summit contará con tres áreas diferenciadas:

Mainstage , escenario principal en el que se desarrollarán ponencias breves y mesas redondas.

, escenario principal en el que se desarrollarán ponencias breves y mesas redondas. Backstage , espacio reservado para entrevistas con empresarios y perfiles destacados que compartirán sus trayectorias y experiencias ante el público.

, espacio reservado para entrevistas con empresarios y perfiles destacados que compartirán sus trayectorias y experiencias ante el público. Zona networking, ubicada en la terraza y pensada para favorecer las conexiones entre asistentes y generar oportunidades de negocio.

Entre los participantes confirmados se encuentran:

Cristina Delgado , presidenta de Women In Retail

, presidenta de Women In Retail Xosé Luis Reza , fundador de Markea y socio de IUNI

, fundador de Markea y socio de IUNI Consuelo Luces , responsable de marketing de Altia

, responsable de marketing de Altia Álvaro Fontela , CEO de Raiola Networks

, CEO de Raiola Networks Ángel Pidal , CEO de Nortempo

, CEO de Nortempo Belén Varela , escritora y experta en organizaciones y RRHH

, escritora y experta en organizaciones y RRHH Fadela Hamza , CEO de Dorsia

, CEO de Dorsia David Bello , CEO de IP Global

, CEO de IP Global Sofía Toro , gerente del Clúster del Deporte de Galicia

, gerente del Clúster del Deporte de Galicia Lola Crespo , influencer y empresaria

, influencer y empresaria Iván Domínguez, chef y propietario de Nado

La organización define Vertical Summit como un foro que conecta perfiles de distintos sectores bajo una misma inquietud: mantenerse en primera línea del ecosistema empresarial gallego y compartir experiencias con referentes del ámbito económico y empresarial.

El evento contará además con la participación de marcas como IKEA, Santander, Getnet, Prox Consultores, Atendo, Talenom, Howden, CDeC, Altia, Selmark o ALO Ventures.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento y el aforo estará limitado a 150 asistentes. Las personas pertenecientes a asociaciones empresariales con convenio podrán acceder además a descuentos especiales mediante el código EMPRESA.