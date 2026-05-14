Zara adelanta a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo

La firma española Zara ha alcanzado un nuevo récord internacional tras situarse como la marca de moda más valiosa del planeta, superando a Nike por primera vez en la clasificación anual elaborada por la consultora Kantar. La compañía fundada por Amancio Ortega continúa reforzando su liderazgo global en un momento clave para la industria textil.

Según el informe, el valor de la marca Zara ha aumentado un 18% en el último año, superando los 44.000 millones de dólares. Este crecimiento le ha permitido desbancar a Nike, que había mantenido el liderazgo del sector durante varias ediciones consecutivas. El ascenso llega además en un año simbólico para la compañía gallega, que celebra cinco décadas desde su creación.

Uno de los factores que más ha impulsado la evolución de Zara ha sido su apuesta por la innovación tecnológica y las experiencias de compra personalizadas. Kantar destaca especialmente el uso de inteligencia artificial para adaptar la experiencia del cliente tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, una estrategia que ha reforzado la conexión de la marca con los consumidores.

A este crecimiento también se suma la importante visibilidad internacional lograda en los últimos meses. La marca española ha ganado presencia en grandes eventos culturales y deportivos, incluyendo la reciente aparición del artista Bad Bunny en la Super Bowl y en la Met Gala, donde volvió a lucir prendas de Zara, generando un fuerte impacto mediático y viral en redes sociales.

Mientras Zara avanza, Nike atraviesa un periodo más complicado. La multinacional estadounidense ha registrado una caída significativa en su valor de marca durante el último ejercicio, algo que ha facilitado el cambio de liderazgo dentro del sector de la moda y el deporte.

Pese a liderar la industria textil, Zara ocupa el puesto 66 dentro del ranking global de las 100 marcas más valiosas del mundo. Además, es la única empresa española presente en la lista elaborada por Kantar. Aunque ha incrementado su valoración económica, la marca ha descendido algunas posiciones respecto al año anterior dentro de la clasificación general.

Google lidera el ranking mundial

Más allá del sector de la moda, el informe de Kantar refleja el dominio absoluto de las compañías tecnológicas. Google se ha convertido en la marca más valiosa del mundo en 2026, impulsada principalmente por el crecimiento de Gemini y las inversiones en inteligencia artificial e infraestructuras digitales.

Por detrás aparecen Apple, Microsoft y Amazon. Las cuatro compañías superan el billón de dólares en valor de marca, un hito sin precedentes en la historia del ranking.

Entre las novedades más llamativas destaca también la irrupción de Claude, que entra directamente entre las marcas más relevantes del listado, mientras que ChatGPT protagoniza uno de los mayores crecimientos registrados en un solo año.

El estudio confirma además el enorme peso de Estados Unidos en el panorama empresarial mundial. La mayoría de las marcas incluidas en el Top 25 son estadounidenses, aunque también aparecen gigantes chinos como Tencent y firmas europeas como T-Mobile y Hermès.