Capitán Mareas acerca a 189 escolares a la lonja de Sada (A Coruña) para fomentar el consumo de pescado

La lonja de Sada recibió este martes una nueva parada del programa educativo "Capitán Mareas", una iniciativa impulsada por Vegalsa-Eroski para promover el consumo de producto del mar entre los más jóvenes y acercarles al trabajo de la actividad pesquera local.

En esta ocasión participaron 39 alumnos de 4º de primaria del CEIP Vila de Rutis, de Culleredo, que pudieron conocer de primera mano cómo funciona la lonja y cuál es el recorrido que realizan los productos del mar desde su captura hasta su llegada a los supermercados.

Durante la jornada, los escolares estuvieron acompañados por Manuel Suárez Blanco, gerente de OPP-82 ACERGA y secretario del Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro Sur, quien explicó el papel de la flota pesquera local y la importancia del sector para la economía de la comarca.

Además de descubrir el funcionamiento del proceso de comercialización del pescado, el alumnado participó en un taller centrado en hábitos de alimentación saludable y consumo de productos de temporada.

La actividad incluyó una demostración gastronómica del chef gallego Lolo Mosteiro, de "A Artesa da Moza Crecha", que elaboró una receta de nuggets de jurel y gambón que los asistentes pudieron degustar.

Esta cita supone la decimoctava parada de la segunda edición de "Capitán Mareas", que arrancó el pasado mes de marzo en Ribeira. A lo largo de esta y la próxima semana, otros 150 escolares de los colegios Salesianos de A Coruña, Atocha de Betanzos, CEIP Sada y Sus Contornos y CEIP Plurilingüe de Rabadeira, en Oleiros, participarán también en talleres similares en la lonja sadense.

En total, 189 alumnos de entre 2º y 5º de primaria pasarán por las instalaciones de Sada dentro de esta edición, que contempla 24 paradas en 13 lonjas de Galicia y Asturias para acercar esta experiencia educativa a unos 700 escolares.

El proyecto cuenta con el respaldo de distintos grupos de acción local pesquera, consolidándose como una herramienta de divulgación para poner en valor el consumo responsable de pescado y marisco, así como el conocimiento del trabajo que sostiene al sector pesquero en el litoral gallego.