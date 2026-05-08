Estas son las empresas de A Coruña y su área que más facturan: el dominio del universo Inditex

Clientes entran en la tienda de Zara de la calle Compostela de A Coruña. Quincemil

El peso que A Coruña y su comarca tienen entre las principales empresas del ecosistema productivo de Galicia se mide en valores como su volumen de facturación, la cifra de su negocio. Una fuente que recoge este dato cada año es el informe Ardán Galicia. Su base de datos de 2026, con cifras del ejercicio 2024, sitúa 44 compañías de A Coruña y su área entre las 100 primeras.

Veintisiete de estas empresas coruñesas figuran en el top 50, con el municipio de Arteixo acaparando las primeras posiciones gracias a la actividad y productividad de las firmas y marcas integradas en el grupo textil Inditex. La ciudad de A Coruña y los municipios de Betanzos y Oleiros tienen representación entre ese medio centenar de punteras empresas gallegas.

Se trata de un ranking que mantiene prácticamente a los mismos protagonistas año tras año, sin grandes alteraciones en la plaza que ocupan en cada ejercicio. Con sus cifras, Ardán ofrece una radiografía de la situación económica de la comunidad.

La industria de la moda es el principal ámbito del poderío coruñés reflejado en los datos de Ardán Galicia 2026. La ropa de Inditex ha desbancado a los automóviles de Stellantis de la primera a la segunda posición de esta lista con una facturación de 15.861 millones de euros.

Entre el tercer y el noveno puesto aparecen otras banderas comerciales de Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius y Pull & Bear, además de su división de calzado Tempe, la sección de logística Fashion Logistics Forwarders y el vehículo con el que el fundador de la compañía, Amancio Ortega, gestiona su patrimonio y sus activos inmobiliarios, Pontegadea Inversiones, con domicilio social en la ciudad herculina.

Otra compañía de A Coruña, Vegalsa, del sector del comercio minorista y mayorista de productos alimentarios y bebidas, cierra el top 10 con una facturación de 1.516 millones de euros, 359 más que otro grupo distribuidor de alimentación, Gadisa, de Betanzos, ocupante del duodécimo puesto.

Imagen área de la nueva fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Morás en Arteixo (A Coruña).

La moda, con ramas comerciales o sociedades operativas vinculadas a Inditex, vuelve a ocupar plazas altas: Massimo Dutti (14), Zara Home (20), Oysho (29), además de Stear, Denllo, Nikole, Zara Diseño y Fashion Retail, filiales o plantas de producción de la compañía textil.

La constructora y promotora inmobiliaria propiedad de Inditex Goa Invest es la decimoquinta empresa gallega con mayor cifra de negocios, y los brazos inversores de Ortega que gestionan actividades financieras e inmobiliarias Partler 2006 y Partler Participaciones, con sede en el Cantón Grande coruñés, se sitúan a continuación del puesto 30.

Más en el top 100

Las otras compañías de A Coruña del top 50 son la multinacional cervecera Hijos de Rivera (puesto 18), la filial de Gadisa Mercartabria (23), De Heus Nutrición Animal (43), la compañía de telecomunicaciones R Cable (46), Rosp Corunna Participaciones Empresariales (48), sociedad que gestiona inversiones y patrimonio de una de las hijas del fundador de Inditex, Sandra Ortega, y la tecnológica oleirense Disashop (50), con casi 279 millones de euros.

Después del top 50 y hasta la posición 100 aparecen otras 17 empresas de A Coruña y su área de influencia: Rosp Corunna, Audasa, Applus Norcontrol, Automóviles Louzao, Resonac Graphite Spain, Avantespacia (de Inveravante), Mercash Sar, Begano, las empresas de Gadisa Pontevicus y Lucus Market y las también firmas relacionadas con Inditex Pontegadea España, Confecciones Fíos, Trisko, Zintura, Glencare, Plataforma Europa e Inditex Logística.

Las empresas de A Coruña y su comarca con mayor cifra de negocios entre las primeras 100 de Galicia