O Encontro Sober reivindica en Galicia la cultura de inteligencia para mejorar las decisiones empresariales

El Áurea Palacio de Sober acogió en la tarde de ayer el seminario 'Metodología de análisis de los servicios de inteligencia aplicada a la empresa', una sesión dirigida a profesionales y organizaciones interesadas en tomar decisiones con menor incertidumbre en un contexto de cambios acelerados, sobreabundancia de datos y creciente desinformación. Esta jornada se celebró como antesala de O Encontro Sober 2026.

En la apertura, Venancio Salcines defendió la importancia de crear espacios estables de cooperación en Galicia: "Los tiempos han cambiado demasiado rápido". En su intervención, subrayó que la actividad económica gallega del siglo XXI se entiende desde el diálogo entre industria y ruralidad, y puso como ejemplo compañías "que no se explican sin el territorio", citando a ENCE o Cobre San Rafael. Salcines situó O Encontro como un punto de encuentro para reconocerse, construir sociedad civil y activar alianzas: "Si todos amamos Galicia, ¿por qué no nos unimos por nuestro territorio?".

La sesión fue introducida por Fernando Velasco, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, creada en 2005 mediante convenio con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Velasco planteó el debate sobre el papel de la tecnología en los procesos de decisión y advirtió de que la ventaja competitiva no reside en disponer de más información, sino en transformarla en análisis útil. En este sentido, señaló que la IA debe emplearse como apoyo, pero que el valor diferencial sigue estando en el análisis de inteligencia: entender implicaciones, escenarios, riesgos y oportunidades para anticipar cambios y evitar una gestión meramente reactiva.

Cultura de inteligencia

La ponencia principal, titulada 'Inteligencia accionable en un mundo en cambio', fue impartida por Fulton Armstrong, investigador sénior en American University y profesor adjunto en Syracuse University, con una trayectoria de casi tres décadas en distintos cargos del Gobierno de Estados Unidos y experiencia previa como analista sénior. En su intervención, subrayó el reto de crear, ampliar o restaurar una "cultura de inteligencia" como compromiso cívico y profesional: buscar y contrastar la verdad, hacerla llegar a quienes toman decisiones, desacreditar la "charlatanería" y promover la transparencia. En ese marco, alertó del impacto de la desinformación y de la comodidad cognitiva en la toma de decisiones, y afirmó que "la memoria del público es muy corta", en referencia a dinámicas observadas en la política estadounidense. "Haciendo autocrítica, en los imperios del pasado nunca ha habido tanto orgullo de la ignorancia como ahora", señaló.

Armstrong insistió en que el análisis debe orientarse a la acción: "La información tiene que ser accionable y facilitar decisiones". Defendió promover el “arte del oficio” de la inteligencia accionable y llamó a las empresas a reunir y buscar información de fuentes diversas —sector, administraciones, academia y medios— para convertirla en conocimiento útil. También propuso avanzar hacia una nueva ética para evaluar información y analizarla con rigor y sin intereses, y fijó retos concretos para los responsables de la toma de decisiones: admitir sesgos, abrirse a nueva información, explorar rutas alternativas, respetar la neutralidad del análisis y plantear interpretaciones y escenarios.

En relación con la tecnología, Armstrong y Velasco coincidieron en que la IA puede ayudar en fases del ciclo de inteligencia —especialmente en el tratamiento de datos—, pero no sustituye la parte esencial: interpretar y dotar de sentido a la información. En esa línea, Armstrong recomendó identificar los “impulsores” (drivers) que explican la evolución de una situación y que, para cambiarla, deben modificarse; entre ellos, destacó intereses, ideas e instituciones. “Debemos ser impulsores y difusores de información analítica, con especial cautela ante el uso de distintas IAs”, concluyó.

A continuación, empresarios y agentes sociales participaron en una dinámica de trabajo en grupos para aplicar la metodología expuesta al análisis del contexto internacional, abordando Estados Unidos, China, la Unión Europea y América Latina. En cada mesa se evaluó la situación actual, se identificaron impulsores, se plantearon escenarios y se analizaron implicaciones económicas y sectoriales, con el objetivo de aterrizar el ejercicio en cómo estos factores pueden impactar en Galicia. Los resultados se pusieron posteriormente en común y se tradujeron en aprendizajes prácticos y líneas de reflexión orientadas a la realidad de las empresas gallegas, desde la anticipación de riesgos hasta la detección de oportunidades y alianzas.

El seminario se enmarca en la programación de O Encontro Sober 2026, que continuará hoy, jueves 7, y el viernes 8 de mayo en Sober con encuentros entre empresas tractoras del territorio, instituciones y agentes relevantes.