Inditex supera a Stellantis como empresa de Galicia con más facturación

La hegemonía de Inditex entre las compañías gallegas con más facturación queda de manifiesto con mayor soberanía en la base de datos Ardán Galicia 2026, con la que el Consorcio Zona Franca de Vigo radiografía en un informe la situación económica de las empresas de la comunidad. El gigante textil con sede en Arteixo (A Coruña) desbanca a Stellantis del primer puesto en 2024, año al que corresponden los datos.

La empresa de automoción con base en Vigo (antes Peugeot Citröen Automóviles España) se había situado en lo alto de la clasificación en el informe de 2025 (con datos de 2023) al desbancar a Inditex, que un ejercicio después vuelve al primer puesto.

El importe neto de la cifra de negocios de la multinacional fundada por Amancio Ortega alcanza los 15.861 millones de euros (14.725 millones un año antes, lo que supone un 7,7% más en 2024), frente a los 15.496 millones facturados por Stellantis (un 6,5% menos que en 2023, 16.581 millones).

Las estadísticas Ardán, elaboradas con informes anuales sobre la situación económica gallega desde 1993 (el último aún no se ha presentado), corresponden a 40.000 empresas. El top de las diez primeras lo ocupan ocho marcas integradas en Inditex.

Además de la matriz en el primer puesto figuran la marca insignia de moda Zara España (en la cuarta posición con 3.610 millones), la gestora de los activos inmobiliarios y patrimoniales de Ortega, Pontegadea Inversiones (2.448 millones), la sección logística Fashion Logistics Forwarders (1.897) y las marcas Bershka (1.691), Stradivarius (1.677), Tempe (1.723) y Pull & Bear (1.482).

Las dos únicas empresas ajenas a Inditex del top 10 son el fabricante de coches Stellantis en el segundo puesto y la cadena de distribución de alimentación Vego Supermercados, de Vegalsa (1.516 millones), en el décimo, uno más alto que en el ejercicio anterior.

Con respecto a los datos del año 2023, los que aparecen en Ardán Galicia 2025, sale de las primeras diez posiciones Metalúrgica Galaica, Megasa, con sede en Narón, que cae a la undécima con 1.480 millones de euros de facturación.

Los informes Ardán también recogen otras variables de las empresas gallegas, como su patrimonio neto, los ingresos de explotación, el valor añadido bruto y el empleo medio.

Crecimiento moderado

Otras marcas del grupo Inditex con altos rendimientos entre las 50 principales empresas de Galicia son Massimo Dutti, Zara Home, Nikole, Zara Diseño, Oysho, Fashion Retail, Denllo y Stear, además de los vehículos inversores de Amancio Ortega Partler Participaciones y Partler 2006 y de la constructora y promotora Goa Invest.

Inditex cerró el ejercicio 2024 (del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2025), al que corresponden los datos de la base actualizada de Ardán Galicia, con crecimientos en beneficios y en ventas, una tendencia habitual pero que, a diferencia de años anteriores, no se registró a doble dígito.

El beneficio neto registró un récord de 5.866 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio de 2023, y las ventas ascendieron un 7,5%, hasta los 38.632 millones.

Un año después el gigante textil, de nuevo con crecimiento moderado, rebasó la barrera de los 6.000 millones de beneficio y rozó los 40.000 millones en ventas.