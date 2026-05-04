Abanca estrena en A Coruña una oficina para facilitar los servicios digitales a sus clientes

Abanca acompaña a sus clientes para facilitarles el uso de sus servicios digitales a través de su reformada sucursal del Obelisco, abierta este lunes tras una reforma. El banco gallego estrena un nuevo concepto de oficina "que sitúa la digitalización y la autonomía del cliente como ejes centrales de la experiencia de servicio".

La renovación de su céntrica oficina, en Los Cantones, tiene por fin la implantación de un enfoque basado en el acompañamiento personalizado al cliente en el uso de los canales digitales y de autoservicio para agilizar sus gestiones más frecuentes, informa Abanca.

La nueva oficina es un gran espacio abierto y luminoso, sin barreras y con un diseño moderno y funcional, "que potencia la cercanía, la transparencia y el confort".

Está pensada, añade Abanca, para proporcionar a particulares, negocios y pymes de la principal zona comercial y de servicios de A Coruña apoyo a la hora de operar desde la banca móvil y el cajero automático para realizar operaciones como el pago de recibos, transferencias, ingresos, reintegros o el alta de tarjetas de transporte, entre otras.

Su horario al público en jornada de mañana y tarde, de lunes a jueves, es de 8.15 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.15 horas.

Acceso a la nueva oficina de Abanca. Abanca

El centro cuenta con equipamiento tecnológico de vanguardia que "facilita la interacción con el cliente y fomenta la digitalización y la omnicanalidad". Tiene una amplia zona de autoservicio 24 horas, dotada con cuatro cajeros multifuncionales, desde los que es posible realizar las operaciones cotidianas en cualquier momento y con total accesibilidad gracias a funcionalidades como el menú simplificado o guiado por voz.

La oficina también dispone de dispositivos de bienvenida, wifi gratuita y tabletas que facilitan la movilidad de los empleados para atender al cliente en cualquier espacio de la oficina.

Un servicio sostenible

La zona de acompañamiento digital se encuentra en la entrada misma de la oficina, donde profesionales de la entidad reciben a los clientes y, en función de sus necesidades de servicio, los asisten en el uso de las herramientas de banca a distancia y autoservicio, "facilitando su autonomía en la realización de operaciones digitales".

Abanca pone de relieve su apuesta por la sostenibilidad medioambiental en la puesta en servicio de esta oficina, al señalar que en la renovación del espacio se han cuidado al máximo aspectos como la eficiencia energética, el control de consumos o el aprovechamiento de la luz solar a través de grandes ventanales.

"Gracias a la digitalización de procesos, se reduce al mínimo el consumo de papel en la oficina, con pautas como el fomento de la firma digital de contratos mediante el servicio Firma Abanca o los dispositivos portátiles, o la consulta de justificantes y documentos desde la banca móvil del cliente".