El "pique" viral de Estrella Galicia y Cruzcampo en las calles de Sevilla: con "moito acento"

Una de las plazas más conocidas de Sevilla ha sido el escenario esta semana de una curiosa confrontación entre dos gigantes de la cerveza nacional. Estrella Galicia ha hecho una "travesura" y Cruzcampo no ha tardado en responder. La historia recuerda al famoso "duelo de aguas" en las calles gallegas de hace unos años, cuando Fontecelta, Cabreiroá, Sousas e incluso Aceites Abril se estuvieron mandando "recados" durante unas semanas.

La plaza de Cuba, situada en el barrio de Triana tras cruzar el puente de San Telmo, tiene desde hace décadas un enorme cartel de Cruzcampo encima de uno de sus edificios. Este cartel se ha convertido con el paso de los años en algo icónico del paisaje de la plaza. La marca de cerveza de Hijos de Rivera ha aprovechado esto para hacer una "gamberrada": contratar una campaña publicitaria en la fachada del edificio.

La plaza de Cuba antes de la "confrontación" de cervezas

Bajo el cartel de Cruzcampo, Estrella Galicia ha desplegado una publicidad haciendo referencia a la segunda temporada de Berlín, spin-off de La Casa de Papel que se estrena el 15 de mayo. Con el lema "el arte de la distracción consiste en estar siempre donde nadie te espera", la campaña no ha tardado en hacerse viral, hasta el punto de que la propia Estrella Galicia la ha compartido en su cuenta de Instagram esta mañana.

La publicación de Estrella Galicia en Instagram

Lejos de cabreiroarse, la cerveza sevillana ha respondido rápido y con gracejo. Cruzcampo ha contratado una publicidad en el edificio de al lado (los podéis ver en la primera imagen de esta noticia), con el lema "tú tan de Berlín, yo tan de Sevilla", concluyendo con una traducción al gallego del lema clásico de la marca de cerveza más bebida de Andalucía: "Con moito acento".

La respuesta de Cruzcampo en el edificio de enfrente

La acción y la reacción han sido muy celebradas en redes, demostrando que beber cerveza va, sobre todo, de divertirse. Incluso entre competidores.