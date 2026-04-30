Vegalsa-Eroski dona 4.500 kilos de alimentos por el Día de la Madre

La compañía Vegalsa-Eroski volverá a celebrar el Día de la Madre con una acción solidaria dirigida a colectivos vulnerables. La empresa repartirá alrededor de 4.500 kilos de alimentos entre 15 organizaciones sociales de Galicia, Asturias y Castilla y León, con el objetivo de facilitar la elaboración de menús especiales coincidiendo con esta fecha señalada.

Entre los productos donados se incluyen alimentos frescos y básicos como carne, verduras, pasta, aceite o fruta, además de marisco como el gambón, aportado con la colaboración de proveedores como Pescanova.

Estos ingredientes permitirán preparar comidas completas y más elaboradas de lo habitual, pensadas para ofrecer un momento especial a las personas usuarias de estas entidades.

Las organizaciones beneficiarias decidirán el formato de entrega de los menús, que podrán consumirse en sus propias instalaciones o recogerse para llevar, según sus protocolos de funcionamiento. En la provincia de A Coruña participan entidades como la Cocina Económica, la institución Padre Rubinos o la asociación ACLAD, entre otras, a las que se suman colectivos de ciudades como Vigo, Santiago, Ferrol o Viveiro, así como organizaciones de Asturias y Castilla y León.

Desde la compañía destacan que el objetivo de esta iniciativa es que ninguna persona se quede sin celebrar una fecha tan significativa, enmarcando esta acción dentro de su programa anual de apoyo alimentario.

Este plan incluye varias campañas especiales vinculadas a momentos destacados del calendario, como el Día de Reyes, el Día del Padre, el Día del Apóstol o el Día de Todos los Santos.

Además de estas acciones puntuales, Vegalsa-Eroski mantiene un sistema de donaciones periódicas a lo largo de todo el año, lo que permite dar continuidad al apoyo a estas entidades sociales. Desde la puesta en marcha de este programa en 2010, la compañía ha distribuido más de 600 toneladas de alimentos, consolidando una red de colaboración estable con organizaciones benéficas.

En los últimos años, la iniciativa ha ampliado su alcance territorial con la incorporación de entidades en Asturias y Castilla y León, reforzando así su impacto social más allá de Galicia. La acción del Día de la Madre se suma a este esfuerzo sostenido por garantizar el acceso a una alimentación digna, especialmente en fechas en las que el componente emocional cobra mayor relevancia.