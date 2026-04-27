Gadisa reúne a más de 300 personas en la convención anual de Claudio

GADISA Retail ha vuelto a reunir a más de 300 franquiciados en la 36ª Convención Anual de Claudio, la franquicia de alimentación con mayor número de puntos de venta en Galicia. En esta ocasión, una importante representación de propietarios y colaboradores de los 257 puntos de venta Claudio y Claudio Express se han desplazado al Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.

El presidente y consejero delegado de GADISA Retail, Roberto Tojeiro, y el director de ventas de la línea de franquicia, Miguel Freire, han dado la bienvenida a todos los invitados, que se han desplazado desde diferentes localidades de las cuatro comunidades en las que está presente esta línea de negocio: Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid.

Ambos han agradecido a franquiciados y colaboradores la confianza depositada en este modelo de negocio, que presta un servicio fundamental, principalmente en pequeños y medianos núcleos de población, y contribuye a la dinamización socioeconómica del entorno a través de la generación de empleo, con más de 1.000 profesionales.

El encuentro ha servido para hacer balance de los hitos más relevantes del último ejercicio, en el que se registró un importante crecimiento y trazar las líneas de futuro, con la cercanía como valor esencial de este modelo de negocio.

Actuaciones musicales y premios

Con una amplia representación del equipo de GADISA Retail, líder del sector de la alimentación en Galicia, la jornada ha estado marcada por un ambiente festivo, y los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo y una cena. Además, a lo largo de la noche ha habido humor, música y sorteo de varios regalos con el viaje al Caribe para 2 personas en un hotel de 5 estrellas como el más aclamado.