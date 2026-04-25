Repartidores de Glovo exigen en A Coruña condiciones dignas: "Nos evalúa un algoritmo"

Desde este viernes y hasta el domingo, los trabajadores de Glovo han convocado paros intermitentes en toda España. En Galicia, los trabajadores se manifestaron esta tarde junto al Obelisco de A Coruña. Según el sindicato convocante, CC.OO., se trata de la primera huelga convocada de Glovo a nivel nacional e internacional.

"Ni falsos autónomos ni falsos trabajadores", "sin reparto no hay negocio" o "Glovo escucha, estamos en la lucha" gritaban los repartidores esta tarde en una concentración que reunió a casi un centenar de personas. En toda la provincia de A Coruña, cerca de 290 trabajan en Glovo.

Los riders, junto a bicicletas y con cascos de motocicleta, exigieron un convenio digno frente a la precariedad, el fin de despidos injustificados y también denuncian prácticas sancionadoras ilegales en las que son evaluados por un algoritmo.

Aklaim Morales, presidente del comité de empresa en la provincia de A Coruña, explicaba junto al Obelisco que "Glovo intentó hacer un ERE encubierto y queremos que pare. Afecta a 766 personas en toda España y todavía se está negociando. Cuando lo señalamos, a principios de marzo, anunciaron el ERE oficial".

El representante de los trabajadores reclama poder "negociar un nuevo convenio con la empresa. Trabajamos con el de mensajería, que es del año 2006 y está desfasado".

Morales pone el foco sobre todo en el régimen sancionador "ilegal" por el cual "un algoritmo nos evalúa a nosotros. Lo utilizan para abaratar costes y nosotros no queremos que nos evalúe un algoritmo, queremos que lo hagan personas". Además, señala, esta práctica no tiene en cuenta las diferencias que requiere un reparto en distintas ciudades.

Para el representante, "pasamos de falsos autónomos como señaló la Ley Rider a ser falsos trabajadores". Critican que los ingresos son insuficientes tanto en la parte salarial, en la que cobran el importe mínimo, como en complementos adaptados al vehículo que utilicen y que no llegan para cubrir gastos de seguro, gasolina o mantenimiento.

"Una persona que trabaje la jornada de 30 horas y 7 complementarias en un mes cobrará 1.300 euros. Si a eso le quitas gastos como el de combustible, se queda en nada. Con 900 euros al mes no vives", subraya.

Esta situación obliga a muchos de estos trabajadores a estar en una situación de pluriempleo, buscando otros trabajos para sus ratos libres.

El pasado lunes 20 de abril, trabajadores y representantes de la empresa mantuvieron una reunión que los primeros consideran insuficiente. "Quieren darnos largas", señala al respecto Morales. Por eso, seguirán manifestándose con una huelga este domingo de 12:00 a 16:00 horas.