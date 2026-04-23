Hijos de Rivera invierte en BdeGust, una cervecera con impacto social

Corporación Hijos de Rivera refuerza su apuesta por el sector craft con la entrada en BdeGust, una cervecera artesanal que ha hecho del impacto social uno de los pilares de su actividad. La operación busca impulsar el crecimiento del proyecto y ampliar su alcance sin renunciar a su esencia.

BdeGust nació en 2019 en Cataluña con una propuesta diferenciadora: elaborar cerveza de alta calidad al tiempo que se generan oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento sostenido, consolidando su presencia en el segmento premium.

Sus productos han logrado posicionarse en espacios vinculados a la alta gastronomía, con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. Entre sus referencias destacan variedades como BdeGust Lager, BdeGust de trigo sin gluten, BdeGust Hazy IPA y BdeGust Pastry Stout, con galletas, chocolate, avellanas y café.

La incorporación a Hijos de Rivera permitirá a la marca ganar capacidad de desarrollo, apoyándose en la estructura y recursos de la compañía gallega. Además, se abrirán nuevas vías de colaboración dentro de su ecosistema craft, donde conviven diferentes proyectos independientes.

Más allá del producto, BdeGust se diferencia por su modelo integral, que apuesta por la inserción laboral a través de la formación y el empleo. La cervecera ha puesto en marcha iniciativas que facilitan la integración de personas en riesgo de exclusión, contribuyendo a un modelo empresarial más inclusivo.

A este compromiso social se suma también una vertiente medioambiental, con el uso de ingredientes ecológicos y de producción propia, reforzando así su apuesta por la sostenibilidad.