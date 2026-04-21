Repsol descarga en A Coruña crudo de México y Venezuela para reducir la dependencia de Ormuz

Descarga de crudo de Repsol en los buques procedentes de México y Venezuela en el puerto exterior de A Coruña. Repsol

Dos buques procedentes de México y Venezuela cargados con crudo pesado han atracado estos días en el puerto exterior de A Coruña. Repsol los ha descargado para utilizar el crudo en su refinería del polígono de Agrela y transformarlo en combustibles.

Aunque la compañía petrolera no tiene una dependencia excesiva de los tráficos en el estrecho de Ormuz, informa en este caso de que ha tomado esta medida "en el actual contexto de crisis por el conflicto en Oriente Próximo".

Gracias a la flexibilidad de su sistema de refino avanzado, Repsol puede tratar 60 tipos de crudo y reducir la dependencia de España de rutas como la de Ormuz.

La multinacional implantará medidas para gestionar la producción y la logística de sus cinco refinerías en el país, entre ellas la de A Coruña, especializada en el refino de petróleo y la producción de química a través de un sistema integrado que permite compartir materias primas entre distintas instalaciones.

Repsol opera en A Coruña petroleros que zarpan de México, no tanto desde Venezuela. La dependencia de Oriente Medio es baja, ya que la mayor parte del crudo se carga en Estados Unidos y en países africanos, como Libia y Nigeria.

Los trabajos de descarga se han realizado este lunes en el pantalán de Repsol en punta Langosteira, de donde el crudo llegó a la refinería coruñesa para ser utilizado.