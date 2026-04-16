Inditex detecta un acceso no autorizado a datos alojados en un proveedor externo

Inditex ha comunicado la detección de un incidente de seguridad relacionado con un acceso no autorizado a determinadas bases de datos gestionadas por un proveedor externo.

Según explica la empresa, la información afectada está vinculada a la relación comercial con clientes en distintos mercados, aunque recalca que no incluye datos especialmente sensibles.

En su comunicado, la compañía señala que "Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero. Dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero en ningún caso datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago".

Tras detectar el incidente, la firma gallega ha activado de inmediato sus protocolos internos. "Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional", detalla la empresa.

Además, desde el grupo textil subrayan que la incidencia no ha tenido impacto en su operativa ni en el funcionamiento de sus sistemas, por lo que los clientes pueden seguir utilizando sus servicios con normalidad.

"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad", concluye el comunicado.