La gallega Carmen Lence, Premio Emprendedor del Año de EY: "Es un reconocimiento al grupo"

Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, ha sido reconocida con el Premio Emprendedor del Año de EY. La gala se celebró en Madrid, donde la empresa también recibió un reconocimiento en el premio al Emprendimiento Social por su compromiso con el desarrollo del medio rural y un modelo empresarial que busca generar valor social a largo plazo, más allá del crecimiento económico.

Los premios, otorgados por Ernst & Young, una red de servicios de auditoría, fiscalidad, estrategia y consultoría, pusieron en valor a nivel nacional el trabajo de Lence después de haber sido distinguida en Galicia. "Que me hubieran dado el de Galicia ya fue un orgullo enorme. El de ayer no lo esperaba", afirmaba horas después la propia presidenta.

Para ella, este no es "es un premio a Carmen Lence. Es el reconocimiento al trabajo de todas las personas que formamos parte de Lence. De todos los que hemos decidido que “vivir una buena vida” también es construir. Crear algo grande juntos. Generar prosperidad, para nosotros y para los demás".

La empresaria ha sido reconocida por su trayectoria al frente del grupo, un modelo empresarial basado en el arraigo al territorio, la sostenibilidad y el protagonismo de las personas en el desarrollo del proyecto, tal y como destaca la propia compañía en un comunicado.

"Las vacas no dan leche. Para que den leche, hay que trabajar. Y eso resume perfectamente la mentalidad emprendedora", afirmó Lence sobre el escenario de los premios. Durante su intervención, la presidenta también destacó la importancia del trato cercano e individualizado y que "el respeto se gana liderando, dando ejemplo, tratando bien a las personas y teniendo un propósito que vaya más allá de ganar dinero", subrayando la necesidad de generar un impacto positivo en la sociedad.

"Tenemos que construir empresas a las que la gente vaya con orgullo a trabajar, donde puedan decir de verdad: esta empresa es la leche", concluyó.

Más tarde, Lence quiso dedicar el premio a su familia, "que me comparte con el mundo con una gran generosidad" y en especial a sus hijos, quienes asegura que han aprendido que "los sacrificios merecen la pena, que superar retos, nos hace más fuertes, más sabios y más felices. Que la verdadera “dolce vita” no va de acumular momentos de placer. Va de construir una vida plena".