Massimo Dutti acelera su expansión en Estados Unidos con nuevas aperturas previstas para 2026

La firma Massimo Dutti prepara un nuevo impulso a su crecimiento internacional con Estados Unidos como uno de sus principales focos estratégicos.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha avanzado en una entrevista con el director de Quincemil, Pablo Grandío, en el evento Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! que el grupo prevé incrementar su presencia en el país norteamericano a partir de 2026, con nuevas aperturas y proyectos relevantes dentro de su red comercial.

"Estados Unidos es un mercado de referencia para el grupo, el segundo tras España, y seguimos viendo oportunidades de crecimiento selectivo, proyecto a proyecto", ha señalado García Maceiras, que ha destacado la evolución de la compañía en un país donde Inditex abrió su primera tienda en 1989 y donde actualmente ha alcanzado el estado número 26 con presencia física y online consolidada.

En este sentido, el directivo ha confirmado que el grupo trabaja en nuevas aperturas de Massimo Dutti en ciudades clave como Miami y Manhattan, además de la continuidad de proyectos ya iniciados en 2025, como la expansión en Charlotte.

"No se trata de crecer por volumen, sino de un crecimiento selectivo, tienda a tienda, cuidando cada proyecto", ha remarcado.

El anuncio se enmarca en la sexta edición del foro económico Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, centrado en el análisis del contexto global bajo el lema "Crecimiento, cohesión e incertidumbre", donde la compañía también ha abordado el impacto de la situación geopolítica internacional.

Guerra en Irán

Sobre el conflicto en Irán y la volatilidad global, el grupo ha subrayado que su prioridad es la protección de empleados y clientes.

"Nuestra primera y más importante prioridad es salvaguardar la seguridad de nuestros equipos, colaboradores y clientes, y garantizar la continuidad de las operaciones en la medida de lo posible", ha explicado el consejero delegado, que ha insistido en que la red de tiendas continúa operando con normalidad en la mayoría de mercados.

En materia de precios, Inditex ha defendido su política de estabilidad pese al contexto macroeconómico. "Llevamos años manteniendo precios estables, a pesar de las tensiones geopolíticas y económicas globales, y seguimos comprometidos con ofrecer moda de calidad, diseño y sostenibilidad a precios asequibles", ha apuntado.

La compañía ha puesto también el foco en la transformación del modelo comercial, donde la integración entre tienda física y canal online es clave.

"No es posible entender nuestra plataforma digital sin el soporte de las tiendas físicas, que siguen siendo prescriptoras y esenciales en la experiencia del cliente", han señalado desde la dirección.

En esta línea, Inditex ha destacado el papel de la inteligencia artificial como palanca de cambio. La empresa ha lanzado recientemente funcionalidades que permiten a los clientes crear avatares virtuales a partir de fotografías para probarse prendas de forma digital, una herramienta ya activa en más de 40 mercados y con más de 10 millones de sesiones registradas.

El grupo también continúa desarrollando nuevos formatos experienciales como Zacaffè, integrado en tiendas singulares en ciudades como Madrid, A Coruña, Seúl o Tokio.

"El cliente busca cada vez más experiencias, y las tiendas deben evolucionar hacia espacios más completos, más vivenciales", han subrayado.