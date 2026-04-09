Apecco lanza un concurso artístico para conmemorar su 50º aniversario en A Coruña

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) ha convocado un Concurso por su 50º Aniversario. Una iniciativa con la que conmemora sus cinco décadas de actividad al servicio del sector de la construcción en la provincia.

El certamen tiene como objetivo seleccionar una obra artística original que actúe como símbolo representativo de este aniversario, reflejando la trayectoria de Apecco en la defensa de los intereses y demandas de las empresas del sector, que actualmente agrupa a cerca de 200 compañías en el territorio provincial.

El concurso está dotado con un premio económico de 3.000 euros, y la obra seleccionada será utilizada como elemento institucional en los actos conmemorativos del 50º aniversario, pudiendo además reproducirse, difundirse y exhibirse en diferentes iniciativas organizadas por la entidad.

El concurso está abierto a personas físicas mayores de 18 años con vinculación con Galicia, ya sea por nacimiento o residencia acreditada. Cada participante podrá presentar una única propuesta, que deberá ser original, inédita y susceptible de reproducción o exposición.

Las propuestas deberán presentarse de forma telemática a través del correo electrónico de la organización, incluyendo la documentación requerida. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre de 2026.