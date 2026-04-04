La clave para triunfar con las reformas en Galicia: "No descuidar la gestión, lo que no se ve"

El sector inmobiliario está enfermo en el acceso a la vivienda, con oferta limitada que eleva los precios. Pero la actividad constructiva respira con mejor salud, promovida últimamente con más empeño por las administraciones. Unas empresas de construcción sufren y otras progresan, y entre estas hay nuevos actores en el escenario, como Auxua, que acaba de recoger su segundo accésit de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Galicia.

Su director, Germán Alexander Herretes, ha recibido dos reconocimientos que destacan la creación de empleo como motor de la actividad empresarial en Galicia. De hecho, su firma ha ganado una socia, Sonia Vieites. Y no es el único paso adelante que ha dado.

"No sé si se debe al accésit o no, pero no paramos de trabajar". Lo decía Herretes hace cinco meses y lo repite ahora. "Tenemos encargos de aquí a dos años", asegura.

Han aumentado sus contrataciones para reformas, ahora se estrenarán incluso con una piscina y están colaborando con otras empresas especializadas en la instalación de ascensores. Ha venido bien ganar apoyo en mano de obra. "Sonia empezó como albañil y se ha ganado ser socia. Ahora me ayuda a delegar trabajo".

Más: Auxua pondrá en marcha una rama específica dedicada a jardinería, Xardinea. Su director, admite, no tiene tiempo para cogerse una semana libre, quizá sí "un puente, o tres o cuatro días".

Una profesión "infravalorada"

Germán Herretes reconoce que cuando él empezó cometió "algunos errores", puede que "trabajar mucho, de más". Por eso recomienda a cualquier emprendedor de una firma de su sector que "no descuide la gestión" de su equipo y su empresa.

"Te das cuenta de que hay que saber de finanzas, de laboral, de marketing, de fiscalidad... No hay que descuidar lo que está por detrás de la obra, lo que no se ve, porque a veces sin darte cuenta te arruinas y ves que lo que haces no es rentable técnica ni económicamente", aconseja.

Con sede en El Temple, Culleredo (A Coruña), Auxua acepta trabajos dentro y fuera de Galicia. Su creciente actividad y la exigencia del sector lleva también a su responsable a reflexionar sobre su oficio.

"Siempre he pensado que está infravalorado, cada vez con menos profesionales. Porque la gente quiere que le hagas un Ferrari y luego pagarte por un Seat Ibiza. Yo tengo a cuatro personas que se dedican a diferentes trabajos de una obra, pero hay muchos trabajadores que se ofrecen a hacer todo por cuatro duros. Eso le quita valor al sector. Es como ir al chino y exigir calidad", comenta.

El entusiasmo, ahora con otro reconocimiento a nivel autonómico, sigue apoderándose de Auxua: "Estamos contentos con nuestros clientes, y creo que ellos con nosotros, aunque siempre hay alguien que por muy bien que le hagas una reforma te dirá que no ha quedado perfecta".