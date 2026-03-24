"Bagazitos", el snack impulsado por los dueños de Estrella Galicia logra tres premios en Innoval 2026

Un subproducto tradicionalmente destinado a la alimentación animal se ha convertido en uno de los productos más innovadores del sector alimentario. "Bagazitos", el snack elaborado a partir de bagazo de cerveza impulsado por Corporación Hijos de Rivera, ha sido uno de los grandes protagonistas de los Premios Innoval 2026 al lograr tres galardones.

El producto ha sido reconocido en las categorías Dulcería, confitería, snacks y panadería, Tendencia de sostenibilidad y Canal de venta, impulso, dentro de unos premios considerados referencia internacional en innovación alimentaria y que se entregan en el marco del Salón Alimentaria de Barcelona.

Innovación a partir de economía circular

"Bagazitos" destaca por su apuesta por la sostenibilidad al reutilizar el bagazo, un residuo generado en el proceso de elaboración de cerveza. Este enfoque lo sitúa como un ejemplo de economía circular aplicada a la alimentación, transformando un subproducto en un ingrediente con valor añadido.

El proyecto surgió del programa de innovación abierta ImpacTaste, impulsado por Corporación Hijos de Rivera junto a Blendhub, y ha evolucionado en poco tiempo desde una idea hasta un producto comercializado en distintos canales.

Reconocimiento en el mayor escaparate del sector

Durante la entrega de los Premios Innoval, celebrada el 23 de marzo, "Bagazitos" fue reconocido como uno de los lanzamientos más innovadores del mercado reciente. Estos galardones forman parte de Alimentaria, una de las ferias internacionales más importantes del sector de alimentación, bebidas y gastronomía.

Su cofundador, Juan Francisco Carrillo, destacó el cambio de enfoque sobre el bagazo: "Durante años se ha considerado un subproducto sin apenas uso más allá de la alimentación animal. Nuestro objetivo era convertirlo en un ingrediente funcional y demostrar su potencial en nuevos productos".

Un snack ligado al mundo cervecero

Se trata de un snack horneado, con un 50% menos de grasa que los productos convencionales y con un alto contenido en fibra y proteína. El producto ya está disponible en distintos canales como tiendas gourmet, canal horeca, venta online y en MEGA, el museo de Estrella Galicia.

Desde Corporación Hijos de Rivera destacan este proyecto como un ejemplo del potencial de la innovación abierta y de la valorización de subproductos dentro de su estrategia de I+D+i, en la que el bagazo se ha convertido en un elemento clave para desarrollar nuevas soluciones alimentarias más sostenibles.