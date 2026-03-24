Amancio Ortega cumple 90 años: del niño que dejó la escuela al creador del imperio Inditex

A sus 90 años, Amancio Ortega, lejos de retirarse, acude casi todos los días a trabajar a la sede de Inditex de Arteixo. Es el claro ejemplo de que un imperio no se construye por sí solo. Amancio empezó a trabajar a los 14 y desde entonces no ha parado.

Es la muestra de que no hace falta crecer en una familia acomodada para alcanzar el éxito. Hijo de un trabajador ferroviario, nació en Busdongo (León) y creció en una familia humilde que, tras varios traslados, acabaría asentándose en A Coruña cuando él tenía 12 años.

Desde entonces, a pesar de haberse convertido en el hombre más rico de España, la ciudad herculina sigue siendo su hogar. Este sábado 28 de marzo, el empresario celebra nueve décadas de vida y lo hace, como siempre, rodeado de los suyos.

Pero antes de que el empresario sople las velas, en Quincemil hemos querido hacer un repaso por su biografía y por lo que lo ha hecho llegar hasta donde está hoy.

Uno de los momentos clave de su infancia fue cuando acompañaba a su madre, Josefina, a una tienda de ultramarinos y el dueño se negó a fiarles más por falta de dinero. Aquella escena, recogida en la biografía Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara de la periodista Covadonga O'Shea, marcó profundamente al joven Amancio. Tanto que decidió dejar la escuela y empezar a trabajar con tan solo 14 años como recadero en la camisería Gala.

Tras su etapa como repartidor, pasó a trabajar como dependiente en tiendas como La Maja, donde adquirió conocimientos clave sobre el negocio y el comportamiento del cliente. Allí también conocería a Rosalía Mera, con quien comenzaría a diseñar y confeccionar prendas desde casa.

En 1963, ambos fundaron Goa Confecciones, un pequeño taller donde empezaron a fabricar batas y ropa de mujer. Desde el principio, Ortega tuvo clara su visión: ofrecer moda atractiva a precios accesibles. Para lograrlo, apostó por controlar todo el proceso productivo, desde la fabricación hasta la distribución, reduciendo intermediarios y costes.

El nacimiento de Zara y la revolución del sector

Abrió su primera tienda Zara en A Coruña, en 1975. Inditex

En 1975 abrió su primera tienda Zara en A Coruña -la misma que cerró en enero de este año-. Aquella decisión marcaría un antes y un después en la industria. Su modelo de negocio, centrado en el cliente, en la rapidez de respuesta y en la renovación constante de colecciones, rompió con los esquemas tradicionales de la moda.

Diez años después, en 1985, creó Inditex, el grupo que agruparía todas sus marcas y que impulsaría su expansión internacional. En pocos años, la compañía abrió tiendas en ciudades clave como Oporto, Nueva York o París, y fue incorporando nuevas enseñas como Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti o Stradivarius.

El éxito de su modelo ha sido ampliamente analizado. Frente a los largos tiempos de producción del sector, Inditex logró reducirlos a apenas semanas, adaptándose constantemente a las tendencias. A ello se sumó otra estrategia diferencial: invertir en ubicaciones privilegiadas en lugar de grandes campañas publicitarias.

Un imperio global y una figura discreta

Con el paso de las décadas, Inditex se ha consolidado como uno de los mayores grupos textiles del mundo, con miles de tiendas repartidas por todo el planeta. La fortuna de Ortega, diversificada en sectores como el inmobiliario o el financiero, lo ha situado entre las mayores del mundo.

Actualmente vuelve a formar parte del 'top 10' de las mayores fortunas del mundo y se afianza en la décima posición como el único español en la lista, con un patrimonio valorado en 148.000 millones de dólares (127.945 millones de euros), según la última actualización del ranking mundial de multimillonarios de Forbes.

Sin embargo, su vida personal sigue siendo un misterio. Fiel a su carácter discreto, ha evitado siempre la exposición pública, manteniendo el foco en el trabajo y en la empresa. Esa forma de ser, según destaca Covadonga O'Shea en su biografía basada en conversaciones mantenidas con el propio empresario, es un reflejo directo de sus orígenes y de las experiencias que marcaron su juventud.

Amancio Ortega en una foto de 2022

De hecho, pocas son las imágenes que se tienen también de su familia, a la que ha mantenido en la mayoría de sus empresas y gracias a lo cual ha logrado conservar la esencia del negocio hasta la actualidad.

Entre ellas, a su hermana, Josefa Ortega, que siempre se encargó de llevar las cuentas desde los inicios del magnate y que vivió el éxito de Inditex. Y sus dos hijas, Sandra y Marta Ortega, la primera procedente de su primer matrimonio con Rosalía Mera, y la segunda, fruto de la relación con su actual mujer, Flora Pérez. Una dependienta de sus tiendas de la que se enamoró y que lleva junto a él más de 30 años.

El relevo generacional

En 2022, su hija Marta Ortega asumió la presidencia de Inditex, culminando un relevo generacional que se había ido gestando durante años. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la imagen de marca, logrando mejorar sus resultados y consolidar su posición en el mercado global.

A pesar de ello, Amancio Ortega sigue muy presente en el día a día de la compañía, acudiendo prácticamente todos los días a la sede de Arteixo. No es raro encontrárselo en su despacho, que, a diferencia de lo que te puedes imaginar, está a la vista de todos los empleados e invita a entrar.